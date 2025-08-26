Obiščite svet, kjer so živeli naši davni predniki (FOTO)
Človek na območju Slovenije živi že tisočletja. Na začetku to seveda ni bila kulturna krajina, kot je danes, ampak neskončna divjina. Slovenijo je nekdaj skorajda v celoti prekrival gozd. Edini deli, ki niso bili prekriti z njim, so bili tisti nad gozdno mejo, močvirja in morda del Prekmurja, kjer je svet prehajal v stepo.
Arheološko najdišče je zaščiteno kot kulturni spomenik.
Ljudje so morali nekje živeti. Gradnja stanovanjskih objektov je bila že tedaj zahtevna, zato so naši predniki izkoristili vsako priložnost, da so si poiskali zavetje. Tudi z življenjem v votlinah. Te omogočajo varnost, saj je odprta naselja težko braniti. Ena takšnih je Betalov spodmol tik ob cesti Postojna–Bukovje, kaka dva kilometra severozahodno od Postojne na poti proti Predjamskemu gradu.
Vhod v spodmol je nastal z udorom stropa 174 metrov dolge jame.
V vrhnjih, najmlajših plasteh so našli še ostanke bronastodobne in železodobne keramike, kar nakazuje na to, da je bil spodmol naseljen tisočletja, skorajda do moderne dobe. Betalov spodmol je od ceste oddaljen le nekaj deset metrov in nanj opozarja že precej zdelana označba.
Sprehodimo se po majhni brežini, in že pridemo do vhoda v podzemski svet, kjer so nekdaj živeli naši predniki. Arheološko najdišče je dandanes zaščiteno kot kulturni spomenik in je eno redkih tega tipa, ki so čisto lahko dostopna.
