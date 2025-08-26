KULTURNI SPOMENIK

Obiščite svet, kjer so živeli naši davni predniki (FOTO)

Betalov spodmol je paleolitsko jamsko najdišče z ostanki orodja in kosti. Leži čisto blizu ceste in je lahko dostopno.
Fotografija: Sprehodimo se po majhni brežini, in že pridemo do spodmola. FOTO: Janez Mihovec
Odpri galerijo
Sprehodimo se po majhni brežini, in že pridemo do spodmola. FOTO: Janez Mihovec

Janez Mihovec
26.08.2025 ob 18:15
Janez Mihovec
26.08.2025 ob 18:15

Poslušajte

Čas branja: 2:51 min.

Človek na območju Slovenije živi že tisočletja. Na začetku to seveda ni bila kulturna krajina, kot je danes, ampak neskončna divjina. Slovenijo je nekdaj skorajda v celoti prekrival gozd. Edini deli, ki niso bili prekriti z njim, so bili tisti nad gozdno mejo, močvirja in morda del Prekmurja, kjer je svet prehajal v stepo.

Arheološko najdišče je zaščiteno kot kulturni spomenik.

Ljudje so morali nekje živeti. Gradnja stanovanjskih objektov je bila že tedaj zahtevna, zato so naši predniki izkoristili vsako priložnost, da so si poiskali zavetje. Tudi z življenjem v votlinah. Te omogočajo varnost, saj je odprta naselja težko braniti. Ena takšnih je Betalov spodmol tik ob cesti Postojna–Bukovje, kaka dva kilometra severozahodno od Postojne na poti proti Predjamskemu gradu.

V notranjosti FOTO: Janez Mihovec
V notranjosti FOTO: Janez Mihovec
Vhod v spodmol je nastal z udorom stropa 174 metrov dolge jame, ki jo je izdolbla ponikalnica iz Pivške kotline. Prva izkopavanja so bila opravljena med letoma 1933 in 1939, ko je bilo območje še del Italije. Izkopaval je arheolog Franco Anelli. Izkopani so bili številni paleolitski artefakti in živalski ostanki. V povojnem času, v obdobju 1947–1953, je najdišče sistematično proučeval Srečko Brodar. V 10 metrov debeli plasti z osmimi horizonti je v petih ločenih plasteh odkril več kot 2400 kosov kamnitega orodja in živalskih ostankov. Našli so kosti jamskega in deningerjevega medveda, stare kar 300.000 let. Našli so tudi kosti volka, svizca, nosoroga, hijene, divje svinje in losa. Sledijo plasti z ostanki hladne favne. V teh so našli številne odbitke kremena, iz katerega sta neandertalec in kromanjonec izdelovala orodje in orožje.

Vhod v spodmol je nastal z udorom stropa 174 metrov dolge jame.

V vrhnjih, najmlajših plasteh so našli še ostanke bronastodobne in železodobne keramike, kar nakazuje na to, da je bil spodmol naseljen tisočletja, skorajda do moderne dobe. Betalov spodmol je od ceste oddaljen le nekaj deset metrov in nanj opozarja že precej zdelana označba.

Sprehodimo se po majhni brežini, in že pridemo do vhoda v podzemski svet, kjer so nekdaj živeli naši predniki. Arheološko najdišče je dandanes zaščiteno kot kulturni spomenik in je eno redkih tega tipa, ki so čisto lahko dostopna.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Betalov spodmol arheološko najdišče izlet predniki kulturni spomenik

Priporočamo

Predlog gradbenega zakona: se bo črna gradnja bolj izplačala kot zakonita?!
Arso v naslednjih dneh napoveduje nevihte in močan veter: poglejte, kdaj bo najhuje
Bivšo poslanko šokiralo nebo nad Metliko: »Zmerjajo nas z norci in teoretiki zarote!«
Nesreča na Drenikovi ulici v Ljubljani: šlo naj bi za motorista, opažen tudi rešilec (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Komentarji:

Priporočamo

Predlog gradbenega zakona: se bo črna gradnja bolj izplačala kot zakonita?!
Arso v naslednjih dneh napoveduje nevihte in močan veter: poglejte, kdaj bo najhuje
Bivšo poslanko šokiralo nebo nad Metliko: »Zmerjajo nas z norci in teoretiki zarote!«
Nesreča na Drenikovi ulici v Ljubljani: šlo naj bi za motorista, opažen tudi rešilec (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Predstavitvene informacije

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.