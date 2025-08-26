Obiščite svet, kjer so živeli naši davni predniki (FOTO)

Človek na območju Slovenije živi že tisočletja. Na začetku to seveda ni bila kulturna krajina, kot je danes, ampak neskončna divjina. Slovenijo je nekdaj skorajda v celoti prekrival gozd. Edini deli, ki niso bili prekriti z njim, so bili tisti nad gozdno mejo, močvirja in morda del Prekmurja, kjer je svet prehajal v stepo.

Ljudje so morali nekje živeti. Gradnja stanovanjskih objektov je bila že tedaj zahtevna, zato so naši predniki izkoristili vsako priložnost, da so si poiskali zavetje. Tudi z življenjem v votlinah. Te omogočajo varnost, saj je odprta naselja težko braniti. Ena takšnih je Betalov spodmol tik ob cesti Postojna–Bukovje, kaka dva kilometra severozahodno od Postojne na poti proti Predjamskemu gradu.

Vhod v spodmol je nastal z udorom stropa 174 metrov dolge jame, ki jo je izdolbla ponikalnica iz Pivške kotline. Prva izkopavanja so bila opravljena med letoma 1933 in 1939, ko je bilo območje še del Italije. Izkopaval je arheolog. Izkopani so bili številni paleolitski artefakti in živalski ostanki. V povojnem času, v obdobju 1947–1953, je najdišče sistematično proučeval. V 10 metrov debeli plasti z osmimi horizonti je v petih ločenih plasteh odkril več kot 2400 kosov kamnitega orodja in živalskih ostankov. Našli so kosti jamskega in deningerjevega medveda, stare kar 300.000 let. Našli so tudi kosti volka, svizca, nosoroga, hijene, divje svinje in losa. Sledijo plasti z ostanki hladne favne. V teh so našli številne odbitke kremena, iz katerega sta neandertalec in kromanjonec izdelovala orodje in orožje.

V vrhnjih, najmlajših plasteh so našli še ostanke bronastodobne in železodobne keramike, kar nakazuje na to, da je bil spodmol naseljen tisočletja, skorajda do moderne dobe. Betalov spodmol je od ceste oddaljen le nekaj deset metrov in nanj opozarja že precej zdelana označba.

Sprehodimo se po majhni brežini, in že pridemo do vhoda v podzemski svet, kjer so nekdaj živeli naši predniki. Arheološko najdišče je dandanes zaščiteno kot kulturni spomenik in je eno redkih tega tipa, ki so čisto lahko dostopna.