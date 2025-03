Obeta se prijetna pomladanska smuka

Šolske zimske počitnice so mimo, nekateri so jih preživeli na snegu, čeprav vreme in snežne razmere minuli teden vsaj v naši deželi niso bili ravno naklonjeni smučarskim navdušencem. Drugače je bilo pri naših severnih sosedih. V Mokrinah (Nassfeld), denimo, so na polno obratovale vse naprave, tudi zaradi umetnega zasneževanja. Največje smučarsko središče na avstrijskem Koroškem ima namreč snežne topove in žirafe na skoraj vseh več kot sto kilometrih prog.

Mokrine niso specifične le zato, ker tam vijugate med dvema državama, območje namreč meji na Italijo, ampak tudi zato, ker se smučarska sezona zavleče še pozno v april. Torej imajo tisti, ki letos še niso (dovolj) okusili smučarskih užitkov, še čas, da to nadoknadijo.

Tamkajšnji okoliš je znan tudi po tem, da se kulinarika meša z avstrijsko, kjer je kajpada poudarek na specialitetah Koroške, in italijansko, saj prelaz, kot rečeno, prečka mejo z Italijo. Najdejo se tudi takšne koče in restavracije, v katerih imajo na meniju čevapčiče, pleskavice in druge južne specialitete. S prehrano, zlasti če greste tja s podmladkom, tako res ne bo težav. Moderni otroci pač obožujejo čevapčiče in dunajca.