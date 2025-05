Nočni turizem v vzponu: to so najboljše evropske destinacije

Ste že slišali za izraz nocturizem? Gre za posebno vrsto turizma, ko nekam odpotujemo samo zato, da bi si tam privoščili ples v diskoteki do jutra ali popivali po lokalih. Ta vrsta turizma, lepo slovensko mu lahko rečemo nočni turizem, je v zadnjih letih postala izjemno razširjena, tudi zaradi poceni letalskih vozovnic.

Podjetje Casinova, ki se ukvarja s spletnimi igrami na srečo, je raziskalo, katera evropska mesta so najbolj popularna pri tovrstnih turistih, in sestavilo lestvico najboljših. Na prvo mesto se je uvrstila Praga. Češka prestolnica z več kot 250 bari in klubi na površini 496 kvadratnih kilometrov ponuja široko paleto možnosti za nočno zabavo. Poleg tega so cene zelo dostopne, povprečna cena za pijačo je le 2,33 evra, kar je bistveno manj kot v mnogo drugih evropskih mestih. Kot so zapisali avtorji raziskave, je mesto tudi varno. Tudi varnost je bila namreč eden od dejavnikov, ki so ga ocenjevali sodelujoči v anketi.

Ima več kot 250 barov in klubov.

Drugo mesto je pripadlo Plovdivu v Bolgariji. Čeprav ga splošna javnost malo pozna, je med ljubitelji večerne zabave dobro znan, saj na površini 101,98 kvadratnega kilometra ponuja kar 16 prizorišč za zabavo. Poleg pijače (povprečna cena 2,59 evra) je poceni tudi hrana (7,7 evra). Na stopničkah lestvice najbolj priljubljenih ciljev za nočni turizem se je znašel tudi Madrid. Ta s 357 prizorišči ponuja največjo izbiro nočnih klubov in barov med evropskimi mesti v raziskavi. Da se ni znašel na vrhu, so krive cene hrane, ki so precej visoke, več kot 14 evrov za obrok. Povprečna cena pijače je 3,37 evra, kar je, pišejo avtorji raziskave, ceneje, kot če bi popivali in se zabavali v Londonu ali Parizu, dveh med ljubitelji dobre večerne zabave še posebno priljubljenih evropskih ciljih.