Nizkocenovne letalske družbe: ko vas kovčki udarijo po žepu

Potovanje z letali, zlasti če izberemo t. i. nizkocenovne letalske družbe, še nikoli ni bilo tako poceni. Že za nekaj deset evrov je mogoče odleteti v britansko prestolnico London ali v nemško mesto Düsseldorf. A ker nobena stvar ni zastonj, je treba biti tudi pri izbiri letalskih vozovnic nizkocenovnikov pozoren na droben tisk.

Še posebno v tistem koraku nakupa vozovnic, ko je na vrsti izbira velikosti prtljage. Najcenejša možnost je zgolj osebna prtljaga. Torej kakšen majhen nahrbtnik, ki ga lahko položite pod sedež. A, pozor! Ta, kot denimo določa eden najbolj znanih nizkocenovnikov Ryanair, ne sme biti večja od 40 cm višine, 30 cm dolžine in 20 cm globine.

Nekatere kovčke lahko vzamemo na letalo. FOTO: Yacobchuk/Getty Images

Enako velja za ročno prtljago oziroma kovček, s katerim gremo na letalo in za katerega je pri vozovnici treba odšteti nekaj dodatnih evrov. Za prtljago večjih dimenzij in teže med 10 in 20 kilogrami je določeno, da jo je treba pred varnostnim pregledom odložiti na prijavnem okencu. Zanjo je seveda treba odšteti največ dodatnih evrov.

V jok zaradi dodatnega plačila

Četudi so pravila jasno vnaprej določena, se še vedno najdejo potniki, ki jih želijo obiti. Hote ali nehote. Pred dnevi je Arina na svojem kanalu na TikToku objavila zgodbo o tem, kako je morala v Parizu, od koder je želela s špansko nizkocenovno letalsko družbo Vueling odleteti proti Londonu, dokazovati, da pri kovčku ni prekoračila zgoraj omenjenih dovoljenih mer.

Arina je dokazala, da kovček ni prevelik. FOTO: @summermken_official/tiktok

»Nikoli ne obupaj, že vsaj zaradi 200 evrov,« je sporočila sledilcem in pokazala posnetek, kako je v posebno stojalo tlačila svoj kovček. »Stoodstotno sem bila prepričana, da bo kovček ustrezal pravilom. Poleg tega sem ga pred nakupom izmerila in je ustrezalo standardom podjetja,« je pojasnila. Omenjena letalska družba potnikom, ki s seboj prinesejo prevelik kovček, pred vkrcanjem na letalo zaračuna do 88 evrov.

Dva dni pozneje, 24. julija, se je s podobno težavo srečala druga potnica. Tokrat na glavnem bolgarskem letališču v Sofiji. Tudi ta je morala v stojalo postaviti svoj kovček, a kaj, ko ga vanj sploh ni mogla stlačiti. Od nje so zahtevali, da bo, če bo hotela na letalo, morala za to dodatno plačati.

Kar pa je žensko tako potreslo, da je v joku začela mejnega policista prositi, naj ji dovoli vstop v letalo. Vse so izza steklenih vrat opazovali (in snemali) preostali potniki. Posnetek je hitro zakrožil po spletu, nad ravnanjem letaliških delavcev je bil zgrožen celo bolgarski podpredsednik vlade in prometni minister Grozdan Karadžov, ki je odredil pregled varnostnih kamer na letališču.

Stoodstotno sem bila prepričana, da bo kovček ustrezal pravilom.

Ženska je bila tako obupana na osrednjem bolgarskem letališču. FOTO: Nikolay Stefanov/fb

Več prtljage, dražje vozovnice

Da gre v takih primerih za odiranje potnikov s strani nizkocenovnih letalskih družb, v zadnjem času opozarja vedno več potrošniških organizacij po Evropi.

Novembra lani je španski minister za varstvo potrošnikov Pablo Bustinduy petim od skupno sedmih prevoznikov naložil 179 milijonov evrov globe zaradi nepoštenih praks, med katere po njegovem sodi tudi zaračunavanje ročne prtljage. Izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary je globo obsodil in zatrdil, da bi več brezplačne ročne prtljage dvignilo cene letalskih vozovnic.

Na ravni EU že potekajo postopki za jasnejšo določitev pravic potnikov na tem področju. Kam se bo bolj nagnila tehtnica (ali na stran letalskih družb, ki se zaračunavanju nikakor ne želijo odreči, ali na stran potrošnikov, ki bi na letalo najraje brezplačno prinesli vso prtljago), bo še treba počakati.