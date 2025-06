Nikoli na dopust brez teh stvari! Kaj je nujen del prtljage?

Da! Počasi prihaja tisto obdobje v letu, ko bomo lahko vsaj malo odložili skrbi in se oddahnili od napornega ritma življenja. Zato pripravite kovčke in začnite načrtovati zaslužen dopust. Da bo čim bolj sproščen, smo za vas pripravili seznam najpomembnejših stvari, ki jih ne smete pozabiti vzeti s seboj. Kaj vse je obvezen del prtljage, poleg dokumentov, telefona, oblačil in obutve?

Pripomočki za osebno nego in higieno

Tudi vam uspe dobro organizirati in zapakirati potovalno lekarno, oblačila, obutev, dokumente in druge stvari, hitro pa vam uide kakšen pomemben pripomoček za osebno nego? Saj veste, ko odprete toaletno torbico in ugotovite, da ste pozabili zobno ščetko. Potem pa tekate naokoli in iščete najbližjo trgovino na lokaciji, ki je še ne poznate. Spodnji seznam vam bo zagotovo prihranil ta stres.

Seznam, kaj vzeti s seboj za osebno nego in higieno: dezodorant ali antiperspirant, osvežilni robčki ali vlažilne toaletne brisačke ter toaletni papir, šampon in balzam za lase, gel za prhanje, krema ali losjon za telo, izdelki za nego obraza, krtača ali glavnik, zobna ščetka in zobna krema, brivnik ali depilacijska krema, manikirni set (ščipalke, pilica), trdo milo, higienski vložki, leče in voda za leče (če jih imate) ipd.

Sredstva za zaščito proti soncu

Prav tako nikar ne pozabite na kreme za zaščito kože pred soncem. Vsi vemo, da lahko izpostavljanje soncu brez ustrezne zaščite privede do resnih posledic; sončnih opeklin, na daljši rok pa tudi do prezgodnjega staranja kože in celo resnejših posledic. Pri tem se je dobro zavedati, da je ob morju oz. vodi izpostavljenost še večja, saj se sončni žarki odbijajo od vodne površine, kar povečuje njihov učinek na kožo. To je tudi eden izmed razlogov, da se nas sonce v vodi še bolj »prime«. Poskrbite, da boste imeli vedno pri roki kakovostno zaščitno kremo.

Kaj pa nega po soncu? Tudi na to ne smete pozabiti, saj lahko sončni žarki, morska sol in kopanje kožo izsušijo in poškodujejo. Ob koncu dneva je zato dobro kožo obilno nahraniti s hranljivo vlažilno kremo ali losjonom za nego po sončenju.

Seznam, kaj spakirati za zaščito proti soncu in za nego kože po sončenju

V torbi naj ne manjka:

Za piko na i pa ne pozabite na najboljšo poletno razvado – sladoled!

