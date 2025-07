Nepozabni trenutki: skakanje po naravnem trampolinu v zeleni idili

Mnogi v teh vročih dneh iščejo vse možne načine ohladitve, a nekoliko višje nad morsko gladino je možno združiti oboje, tako sonce kakor prijeten hlad. Počitnice že dolgo niso sinonim le za morje, ampak se jih lahko še kako prijetno – za marsikoga še bolje – izkoristi v gorah. Pobeg na Turracher Höhe pri severnih sosedih se je tako izkazal za res idealno izbiro. Čeprav zaspana gorska vasica, ki premore le nekaj deset stalnih duš, na prvi pogled ni ravno dobra izbira za počitnice z otroki, se je izkazalo, da še zdaleč ni tako.

S svojim prepoznavnim klobukom in nasmehom je vedno pripravljen pomagati.

Turracher Höhe je prelaz, ki je dobesedno na meji med avstrijskima deželama Koroška in Štajerska. Leži na 1750 metrih nadmorske višine, zlasti pa je priljubljen med ljubitelji zimskih športov, tako se vsako leto po tamkajšnjih belih strminah podi tudi precej slovenskih smučark in smučarjev. Vse bolj pa se uveljavlja tudi kot poletna turistična destinacija, zlasti v zadnjih letih, ko so pripravili več odličnih gorskokolesarskih prog. Kot rečeno, pa bodo na nekajdnevnem oddihu še kako uživali tudi otroci, čeprav morda niso ravno navdušeni pohodniki.

Svojevrstna zabava za otroke je na dvatisočaku Nockalm. FOTO: Mitja Felc

Kraj ne slovi le po idilični naravi in številnih možnostih za aktivnosti na prostem, temveč tudi po eni najbolj edinstvenih storitev v Alpah – butler storitvi, ki obiskovalcem ponudi dodatno udobje in razkošje. To ni običajen hotelski butler, temveč simpatičen gostitelj in vodnik, ki obiskovalcem pričara nepozabne trenutke z osebnim pristopom, lokalnim znanjem in premišljeno organizacijo posebnih doživetij. S svojim prepoznavnim klobukom in nasmehom je vedno pripravljen pomagati, svetovati ali popestriti dan. Prav tako je neprecenljiv vir informacij.

Butlerjeva storitev je na voljo vsem gostom, ki bivajo v izbranih partnerskih hotelih in nastanitvah v kraju, namenjena pa je tako posameznikom, parom kot družinam, ki si želijo bolj osebnega pristopa in edinstvenega stika z regijo. Ekskluzivne vodene ture, ki jih je pestra izbira, je vsekakor vredno izkoristiti.

Nedvomno med aktivnostmi izstopa bosonogi pohod po močvirnatem hribovju, kjer so otroški kriki veselja zagotovljeni. Pohod po razmočenem gorskem terenu se kar na lepem lahko konča z vdrto nogo do kolen, pri čemer seveda ni prav nobene nevarnosti, da bo črna zemlja koga pogoltnila, je pa vsekakor svojevrstno doživetje. Kakor tudi skakanje po ravnici, saj se ta zaradi razmočenega terena giblje, kakor da bi poskakovali po napetem trampolinu.

Pestro dogajanje Privabiti goste, tudi slovenske, je želja vodstva hotela Alpin Peaks, katerega lastnika sta Slovenca Katja in Sebastijan Lupša. Tako čez poletje organizirata več zanimivih dogodkov, med drugim: 17.–20. julij: srečanje kabrioletov. Nepozabne panoramske ture čez gorovje Nockberge, topel vetrič v laseh, dobro vzdušje in kulinarično razvajanje s pogledom na jezero. 7.–10. avgust: Alpe-Adria vikend. Kulinarični sprehod po treh deželah, Avstriji, Sloveniji in Italiji, v znamenju pristne tradicije in dobrih okusov. Degustacije, tematske večerje in še veliko več. 28.–31. avgust: kolesarski kamp. Tri dni kolesarskih užitkov, navdihujoči razgledi in dobra družba. Voden program s Sebastijanom Lupša in kolesarjem ekipe Adria Mobil. 11.–14. september: srečanje starodobnikov. Vožnja skozi Alpe s pridihom nostalgije – klasika na cesti, razgledi za dušo in družba, ki povezuje generacije.

Povsem drugačna dogodivščina otroke čaka na dvatisočaku Nockalm. Poučni doživetveni krog s postajami in velikimi lesnimi krogelnimi stezami za prosto igro ter vodni svet bo spet nekaj, česar otroci še dolgo ne bodo spustili iz spomina. Za piko na i pa še spust v dolino po kar 1600 metrov dolgem letnem sankališču.

V pasji vročini tudi skok v tamkajšnje jezero Turracher prijetno de, saj se voda težko ogreje na kaj več kot 18 stopinj Celzija. V bližini sta še manjši Črno in Zeleno jezero, primerni tako za razvajanje oči med potepom naokoli kakor tudi za osvežitev.