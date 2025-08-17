Neokrnjena narava, pristne kamnite vasice in kulinarične skušnjave: še vedno avtentičen grški dragulj

Nemška prijateljica Michaela se spomin­ja: »Ko sva z možem pred več kot desetletjem prvič prišla na polotok, naju je prevzel s svojo divjo lepoto in presenetljivo umirjenostjo, brez velikih hotelskih naselij, gneče na plažah in cestah.«

Tako kot še veliko tujcev sta svoj drugi dom našla v Grčiji. Že od nekdaj sta si oba želela, da bi se po upokojitvi preselila v toplo evropsko deželo. »Na polotok nisva prišla zaradi prizorov iz filma Mamma Mia!, ki so bili posneti tu leta 2007. Preprosto sva raziskovala ta turistično manj znani del Grčije.

Potem sva sredi oljčnih nasadov našla parcelo z božanskim razgledom in se odločila za nakup.«

Osamljena plaža s kapelo. FOTO: Igor Fabjan

Pelion se lahko kosa z najprivlačnejšimi grškimi otoki

V nekaj letih sta s pomočjo lokalnega grškega podjetja zgradila hišo, prilagojeno svojim željam. Pravzaprav sta dve, postavljeni kot dvojček. V večjem delu s prostorno dnevno sobo in velikim panoramskim oknom ter spalnico na galeriji bivata sama. Drugi del je hiša za goste.

Teh ni malo, saj ju pogosto obiskujejo trije odrasli otroci in njihovi prijatelji ter prav tako starši in številni znanci, med katerimi sem bil spomladi tudi sam.

Michaela že kar dobro razume in govori grško. Nekaj je odnesla s številnih prejšnjih obiskov, največ pa se je naučila na nekajmesečnem tečaju. Všeč ji je mirno življenje, ki pa se v poletnih mesecih vendarle počasi spreminja. Če so imeli nekdaj številne plaže skoraj samo zase, jih zdaj vsako leto odkriva več turistov.

Vsepovsod se vrstijo manjše plaže. FOTO: Igor Fabjan

A ceste so ozke in ovinkaste ter vožnja naporna, zato se ni bati množičnega turizma. V poletnih mesecih je ob obali vse več gostinskih lokalov in trgovin, kar pravzaprav ni slabo. Nekoč je bilo že kar težko najti odprto trgovino v bližini. Še posebno pozimi, ko te kraje zajame mrtvilo.

Med tujci, ki so si omislili nepremičnino na polotoku, prevladujejo Nemci in Britanci. V kraju Horto ima vilo Stanley Johnson, oče nekdanjega predsednika vlade Velike Britanije Borisa Johnsona. Grčija je že dolgo priljubljena destinacija družine Johnson. Boris je prihajal na pol­otok kot otrok, zdaj ga pogosteje videvajo na bližnjem velikem otoku Evia.

Družinsko vilo z bazenom in štirimi sobami na Pelionu v poletnih mesecih oddajo. Za tedenski najem je treba odšteti okoli 2000 evrov.

Pri snemanju filma Mamma Mia! sodelovala skoraj cela vas

Polotok Pelion, ki ga domačini pogosto imenujejo kar Volos, po največjem mestu v regiji, ponuja presenetljivo razgibano in zeleno pokrajino. Gore se ponekod dvigujejo naravnost iz morja, najbolj priljub­ljene pohodniške poti vodijo na Pelion, ki je s 1610 metri najvišji vrh polotoka. V njegovo bližino se je sicer mogoče tudi pripeljati, saj je na pobočju urejeno celo manjše smučišče.

Po idilični pokrajini so neenakomerno raztresene vasice in nekaj manjših krajev. Za tujce so najprivlačnejše stare ribiške vasice in bližnji zalivi s privlačnimi plažami. Nič čudnega, da so tu našli idealno lokacijo nekateri filmski ustvarjalci. Med najbolj znanimi filmi, ki so delno nastali na polotoku, je muzikal Mamma Mia!, zaznamovan z uspešnicami švedske skupine Abba.

V ribiški vasici Damou­chari so našli hišo za glavno filmsko junakinjo Donno, ki jo je upodobila Meryl Streep. Najbolj znan je prizor, v katerem Donna s prijateljicami pleše ob skladbi Dancing Queen, potem pa z lesenega pomola skočijo v morje. Pomol so zgradili samo za potrebe snemanja in ga po njem odstranili, zato ga turisti zdaj zaman iščejo.

Znan prizor, v katerem Meryl Streep kot Donna s prijateljicami pleše ob skladbi Dancing Queen, potem pa z lesenega pomola skočijo v morje. Pomol so zgradili samo za potrebe snemanja in po njem odstranili, tako da ga danes turisti zaman iščejo. FOTO: www.damouchari.info

Še vedno pa lahko občutijo čar filmske vasice brez modernih gradenj, s kamnitimi ulicami, ki kažejo nostalgično podobo iz osemdesetih let preteklega stoletja. V morje lahko skočite v istem zalivu, kot so to storile igralke, se ohladite v senci filmskih oljčnih nasadov in se slikate pred hišo, v kateri je živela Donna. Nekaj prizorov z zvezdniško zasedbo je nastalo tudi v okolici bližnjih vasi Tsagarada in Mou­resi.

Snemali so le tri dni, toda filmska ekipa je v vasi preživela dober mesec. Pri snemanju je sodelovalo okoli tristo statistov, skoraj vsi vaščani!

»Vsi so bili zelo prijazni,« se spominja ena od domačink, ki sem jo spoznal v lokalnem gostišču. »Meryl Streep se ni vedla prav nič zvezdniško in je bila navdušena nad lokalnimi specialitetami. Plačilo za statiranje je bilo bolj simbolično, toda filmska ekipa se nam je oddolžila tudi s čiščenjem zaliva in okoliških pešpoti.«

Večji del filma so posneli na bližnjih otokih Skopelos in Skiatos, ki se ponašata s številnimi vabljivimi peščenimi plažami. Nanju v času turistične sezone vozijo ladje iz največjega regijskega pristanišča Volos.

Radodarna narava

Po grški mitologiji je bil Pe­lion dom kentavrov – pol kon­jev, pol ljudi. Najbolj znan je bil kentaver Hiron, učitelj junakov, kot so Ahil, Heraklej in Jazon. Kentavrov ne boste več srečali, zato pa se po širnih borovih in kostanjevih gozdovih tega hribovitega polotoka potikajo številne živali. Največji so divji prašiči, ki so lahko tudi nevarni. Domačini jih ne marajo tudi zaradi tega, ker delajo škodo na poljih, v vinogradih in oljčnih nasadih.

V notranjosti polotoka vabijo številne pohodniške poti in tradicionalne vasi. Makrinitsa, Tsagarada, Portaria in Zagora so znane po kamnitih hišah in ozkih tlakovanih ulicah. Vsaka večja vas se ponaša s senčnim trgom. Ta je od nekdaj središče družabnega življenja.

V notranjosti polotoka vabijo pohodniške poti in tradicionalne vasi. FOTO: Igor Fabjan

Tako kot nekoč tam pod košatimi platanami posedajo domačini. Gostinski lokali in kakšna trgovina pa privabljajo tudi turiste. V manjših krajih je mogoče kupiti vsaj osnovne potrebščine. Po večjih nakupih pa se domačini odpravijo v največje mesto Volos, ki je po velikosti primerljivo z Mariborom in ima tudi splošno bolnišnico, srednje šole in univerzo.

Plaže in okusi, ki ostanejo v spominu

Polotok z ene strani obliva Egejsko morje z razgibano in strmo obalo, na drugi pa je Pagasitski zaliv z mirnejšim morjem, primernim za jadranje. Vsepovsod se vrstijo manjše plaže. Od kamnitih, peščenih do prodnatih. Marsikateri zaliv premore vsaj restavracijo in nekaj prenočišč. Obiščete lahko nekaj samostanov ali se zapeljete s staro ozkotirno železnico.

Muzejski vlak, ki vozi med krajema Ano Lehonia in Milies, navduši s panoramsko vožnjo skozi gozdove.

Pelion ne razvaja le z razgledi, temveč tudi z okusi. Slovi po rdečih jabolkih zagora, ki so zaščitena z geografsko označbo. Iz njih izdelujejo alkoholno pijačo cider, pa tudi sok in cenjeno marmelado. Posebnost regije so cimetova jabolčna pita, razne pite, klobase, morske specialitete.

Tradicionalne vasi se stiskajo v notranjosti. FOTO: Igor Fabjan

Marsikaj od tega lahko okusite že za nekaj evrov: v gostilnah je še živa tradicija pitja lokalnega žganja tsipou­ra, ob kozarcu katerega brez doplačila postrežejo različne prigrizke, imenovane mezze.