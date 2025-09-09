Naravni most v obliki slona: čudo v soteski pri Bohinju (FOTO)

Številne obiskovalce pritegne k Bohinjskemu jezeru. Vse skupaj je idilično: ledeniško jezero, obdano z visokimi gorami in obsijano s soncem. Ob jezeru ni naselbin, najbližjo najdemo v Stari Fužini. Kot že ime pove, ima vas metalurško preteklost. Stoletje je tam cvetela fužinarska dejavnost, ki jo je med drugimi izvajala tudi družina Zois. Skozi vas teče potok Mostnica, ki se nekaj kilometrov južneje, tik pod jezerom, izlije v Savo Bohinjko. Nad vasjo med planinami nad Vogarjem in Uskovnico najdemo slikovito dolino Voje. Ledeniška dolina z ravnim dnom in strmimi pobočji ob strani se konča v zatrepu doline, kjer se nad njo dviga mogočno pobočje Tošca.

Potok je dobil ime po mostovih.

Divja Mostnica

Sredi doline stoji idilični planinski dom. Med njim in Staro Fužino nas markirana pot vodi ob kanjonu Mostnice. Med zatrepom doline in vasjo je kar precej višinske razlike in nastal je kamnit prag, ki ga je potok premagal tako, da si je vrezal le nekaj metrov široko vodno pot. Ob kanjonu se lahko sprehodimo v obeh smereh, pot med vasjo in planinskim domom pa traja dobro uro.

Najprej se sprehodimo ob Willomitzerjevi botanični poti. V 18. stoletju je bil domačin oskrbnik Zoisovih vrtov in zagret planinec ter eden izmed prvih pristopnikov na Triglav v letu 1778. Že po nekaj sto metrih se sprehodimo do prvega mostu, ki prečka potok, Hudičevega. Teh mostov je višje ob toku še več, in prav po njih je potok dobil svoje ime.

Pot je zavarovana.

Kanjon je zelo globok. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Kanjon ni enoten. Več deset metrov globoke tesni, ki so včasih široke le dober meter, se menjujejo z uravnanimi deli, tako imenovanimi vrtci, v katerih se vrtinči voda. Ta oblikuje zanimive skalne tvorbe, med katerimi je najbolj znan Slonček. Gre za skalno tvorbo, kjer se nad tolmunom oblikuje naravni most.

Pot nad kanjonom teče po obeh straneh vodnega toka in je zavarovana. Kljub temu je potrebne kar precej previdnosti, saj sta poti precej izpostavljeni. Ves čas hodimo po gostem gozdu, kar je v žgočih poletnih dnevih prav prijetno. Hlad vodnega toka in senca preprečita, da bi nam bilo prevroče.

Po uri vzpona se dvignemo stran od vodnega toka in pot se zaključi pri planinskem domu v Vojah. Tu si lahko potešimo lakoto in se morda odločimo za pohod še naprej po dolini mimo številnih travnikov in pastirskih koč vse do zatrepa doline, kjer nas pričaka kar 21 metrov visok slap.