Najlepše plaže v Evropi: 4 skriti biseri za popoln oddih

Na stari celini boste zagotovo našli obmorske kraje, ki vam bodo vzeli dih, hkrati pa dali nešteto razlogov za raziskovanje. Tokrat se bomo sprehodili od čudovitih zalivov grškega morja, kristalno čistih voda Sardinije in Menorke do divjih obal Portugalske. Vsak kraj, ki ga bomo vzeli pod drobnogled, pripoveduje svojo zgodbo, prepleteno z bogato kulturno dediščino, slikovito naravo in ponuja nepozabne razglede na turkizno morje in druge bisere narave. Spoznajte štiri plaže, ki se uvrščajo med najlepše v Evropi.

Grčija, plaža Glarokavos, polotok Kassandra (Halkidika)

Na slikovitem polotoku Kassandra, ki je del znane grške regije Halkidika, leži ena najbolj očarljivih plaž Sredozemlja – plaža Glarokavos. Ta naravni dragulj vas bo zlahka očaral. Ponaša se s kristalno čistim turkiznim morjem, zaradi česar jo pogosto imenujejo kar grška Modra laguna. Del plaže je urejen, a na svoj račun boste zagotovo prišli tudi željni miru, saj lahko nedaleč stran najdete tudi bolj divje kotičke. Glarokavos zaradi njegovih mirnih voda in bogatega podvodnega sveta cenijo tudi ljubitelji potapljanja.

Italija, plaža Cala Brandinchi, Sardinija

Plaža Cala Brandinchi, Italija. FOTO: Depositphotos

V Italiji, na severovzhodu Sardinije, blizu San Teodora in Capa Coda Cavallo, pa se v svoji lepoti razprostira plaža Cala Brandinchi, znana tudi kot mali Tahiti. Brez zadržkov lahko rečemo, da je raj na Zemlji. Slovi po čistem belem pesku, turkizno modri vodi in nasploh pravem tropskem videzu. Zaradi plitvih voda in mirnega morja je popolna za družine z otroki in snorkljanje. Obdajajo jo sipine in bogato rastlinje. V bližini je tudi laguna, kjer lahko opazujemo različne vrste ptic, med drugim plamence in čaplje.

Španija, plaža Pregonda, Menorka

Plaža Pregonda, Španija FOTO: Depositphotos

Plaža Cala Pregonda velja za eno najbolj slikovitih in geološko edinstvenih na Menorki. Najdemo jo na severni obali otoka, med plažama Binimellà in Cala Barril, v bližini naselja Fornells. Navdušuje s svojo divjo naravno lepoto; zlat pesek, skalovje in čista voda ustvarjajo zavetje za pobeg od mestnega vrveža. Njena posebnost je rdečkast pesek, ki je posledica vsebnosti rdeče kamenine pedra vermella in je značilen za to območje. Cala Pregonda je divja in idealna za ljubitelje narave, snorkljanja in tiste, ki iščejo miren oddih ob morju.

Portugalska – Gale Fontainhas, regija Alentejo

Obala Alentejo, Portugalska FOTO: Depositphotos

V portugalski regiji Alentejo, nedaleč od mesta Grândola in približno 130 km južno od Lizbone, leži manj znana, a izjemno slikovita plaža Gale Fontainhas. Dolga, divja peščena obala brez turističnega vrveža je kot ustvarjena za ljubitelje narave in miru. Naravne sile so v tisočletjih ustvarile edinstveno pokrajino, ki je zaradi svojega divjega videza in mogočnega skalovja, ki se pne nad obalo, dobila vzdevek portugalski Veliki kanjon. Obalo obrašča bujno rastje, ki z vsakim korakom poudarja občutek divjine in pristne naravne lepote.