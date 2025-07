Najbolj umazan del letala ni stranišče. Gnezdo bakterij je bližje, kot si mislite

Potovanja z letalom so za številne vznemirljiva izkušnja – od vzleta pa do trenutka, ko kolesa znova dosežejo tla na novi destinaciji. Vendar pa številni potniki ne vedo, da se najbolj umazan del letala ne skriva v stranišču, temveč tik pred njihovimi očmi in pogosto – pod njihovimi prsti.

Čeprav delujejo povsem nedolžno in praktično za shranjevanje telefona, prigrizkov ali knjige, sedežni žepi na hrbtni strani sedežev sodijo med najbolj umazane dele letala. V njih se pogosto znajdejo uporabljeni robčki, ovitki hrane, celo umazane plenice in uporabljene vrečke za bruhanje.

Ta prostor se redko temeljito očisti, zato je zelo verjetno, da to, kar odložite vanj, počiva na ostankih nečesa zelo nehigienskega. Dotikanje vsebine iz teh žepov brez razkuževanja rok povečuje tveganje za okužbe in bakterijske bolezni.

Zložljive mizice – pravo gojišče bakterij

Še en del letala, ki se zdi uporaben, v resnici pa je poln bakterij, je zložljiva mizica pred vašim sedežem. Čeprav na njej jemo, delamo, počivamo roke ali celo glavo, se med leti redko čisti. Po besedah osebja se pogosto briše le z enim samim robčkom za ves red – brez razkuževanja.

Še huje – nekateri potniki na mizicah celo previjajo otroke, kar pomeni, da lahko bakterije na mizici pričakajo vaš obrok, poroča informer.rs.

Kako se zaščititi med letom?

Da bi zmanjšali tveganje za okužbo, strokovnjaki svetujejo naslednje:

Ne odlagajte hrane, telefona ali maske v sedežne žepe

Uporabite antibakterijske robčke za čiščenje mizice pred obrokom

Uporabljajte svoj lastni vzglavnik za vrat, namesto da se naslanjate na letalske površine

Po vsakem letu operite vse, kar ste uporabljali – še posebej vzglavnike in maske

Ne dotikajte se obraza, dokler si ne umijete ali razkužite rok.

