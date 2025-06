Na pot s štirinožnim sopotnikom

Počitnice z zvestim kosmatincem so lahko čudovita izkušnja, a zahtevajo nekaj več priprav in previdnosti. S pravočasnim načrtovanjem, ustreznimi dokumenti in nekaj dodatne opreme bo dopust prijeten za vse, tudi za našega psa.

Psi so dobrodošli

Danes je vedno več turističnih destinacij in namestitvenih objektov, kjer so psi dobrodošli – ponekod bolj, spet drugje z nekaterimi omejitvami. Tudi število pasjih plaž raste, a so običajno bolj na obrobju turističnih krajev. Pri načrtovanju počitnic zato najprej upoštevajmo ta vidik, ali bomo s psom sploh dobrodošli gostje ali ne.

Seveda je potovanje s kužki manjših pasem preprostejše kot z velikimi, kot so nemški ovčarji. Nekateri hoteli recimo omejujejo dovoljeno težo pasjega gosta, ki pa v nobenem primeru ne bo dobrodošel v hotelski jedilnici. Po naših izkušnjah je zato bolje izbrati namestitev v apartmaju, mobilni hiški ali kampu.

Ne pozabite na dokumente

Podobno kot ljudje potrebujejo tudi hišni ljubljenčki dokumente za prečkanje državne meje. Za potovanje s psom znotraj Evropske unije morajo biti po besedah predstavnikov Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) izpolnjeni trije osnovni pogoji:

pes mora biti označen z mikročipom,

cepljen proti steklini,

imeti mora evropski potni list za hišne živali, ki ga izda pooblaščeni veterinar.

Ob tem na upravi opozarjajo, da nekatere države EU zahtevajo tudi dodatne ukrepe, npr. obvezno tretiranje proti trakulji (Irska, Malta, Finska), ali imajo omejitve glede določenih pasem. Zato se je smiselno o tem vnaprej pozanimati na uradnih veterinarskih straneh ali pri veleposlaništvi države, v katero potujete.

Potovanje zunaj EU

»Če se s svojim psom odpravljate v države zunaj Evropske unije (npr. v Albanijo, Srbijo, Maroko, Turčijo, na Tajsko ali Zanzibar), morate upoštevati strožje pogoje,« opozarjajo na UVHVVR. Med najpomembnejšimi je test titracije protiteles proti steklini, za katerega morate poskrbeti pred izstopom iz EU, saj drugače ob vrnitvi v EU vaš pes morda ne bo smel nazaj čez mejo. Test opravi pooblaščeni veterinar, rezultat pa mora biti vpisan v potni list. Če tega ne uredite, se lahko zgodi, da se žival ob vrnitvi zavrne na meji ali napoti v karanteno za več mesecev.

Pazite pri reševanju potepuških psov

Mnogi ljubitelji živali med potovanjem opazijo zapuščene pse in bi jih radi vzeli domov. Toda tudi v tem primeru veljajo strogi pogoji: žival mora biti najprej čipirana in cepljena, nato pa opraviti test titracije in počakati vsaj tri mesece, preden lahko pride v Evropsko unijo. Zato UVHVVR svetuje, da posvojitev raje opravite v katerem od slovenskih zavetišč – tam je za zdravje in postopke že poskrbljeno.

Najpogosteje z avtomobilom

Najbolj varno je psa prevažati v namenskem transportnem boksu. FOTO: Blaž Kondža

Najbolj preprosto je pse prevažati z avtomobilom, saj je takšna vožnja za večino najmanj stresna – nekateri pa prav uživajo na avtomobilskih izletih. Seveda moramo pri tem upoštevati nekaj osnovnih pravil varnega prevoza živali. Ključno je, da je pes med vožnjo primerno zavarovan. Ob morebitnem trku namreč neprimerno zavarovan pes lahko postane smrtonosni izstrelek. Slovenska prometna zakonodaja dovoljuje tri načine prevoza psa. Če ga prevažamo na sedežih, mora kuža nositi oprsnico, ki je s posebnim povodcem vpeta v zaponko varnostnega pasu. Bolj priporočljiv način prevoza je v transportnem boksu, ki naj bo prav tako ustrezno pritrjen oziroma privezan. Alternativa transportnemu boksu je prevažanje v zadnjem delu vozila, ki je ločen z mrežo oziroma pregrado.

Veterinarji priporočajo, da vsaj na dve do tri ure vožnje naredimo postanek, da pes lahko opravi potrebo, se napije vode in malo razgiba. Sicer pa ga nikoli ne puščajmo zaprtega v avtomobilu, saj se notranjost hitro segreje, kar je zanj lahko hitro usodno. Izjemoma ga lahko pustimo v avtomobilu le ob delujoči klimatski napravi, ki vzdržuje primerno temperaturo.

Nasvet: Vzdržujte prijetno temperaturo v vozilu, imejte pri roki pitno vodo in mokro brisačo za osvežitev psa.

Kaj pa javni prevoz

Potovanje v družbi psa z javnim prevozom je načeloma mogoče, a je treba prej preveriti pogoje prevoznika. Pri Slovenskih železnicah je dovoljeno, da gre pes z nami na vlak, če je na povodcu in ima nagobčnik (izjema so manjši psi v torbi). Za večje je treba kupiti tudi vozovnico (polovična cena).

Drugače je z avtobusi. Prevoz psov z medkrajevnimi ali turističnimi avtobusi je pogosto omejen ali prepovedan. Manjšega lahko včasih vzamete s seboj v torbi, za večje pa prevozniki večinoma nimajo možnosti.

Nasvet: Če boste s psom potovali z javnim prevozom, nujno preverite pogoje pri konkretnem prevozniku že ob rezervaciji.

S psom na letalo

Letalski prevoz psov je mogoč, vendar pri večini letalski prevoznikov velja, da so lahko z nami v kabini le majhni psi, ki skupaj z boksom tehtajo do približno osem kilogramov. Večji morajo potovati v prtljažnem prostoru, v posebnem transportnem boksu, primernem za letalski prevoz. Izjema so psi pomočniki, ki pomagajo osebam s posebnimi potrebami in lahko potujejo skupaj z njihovim uporabnikom v kabini letala.

Redke letalske družbe omogočajo potovanje večjih psov v potniški kabini. FOTO: Ui

Ker ima vsaka letalska družba svoja pravila, je nujno, da prevoz rezervirate pravočasno, preverite dimenzije boksa, dodatne stroške in potrebne dokumente (potni list, cepljenja, test titracije pri potovanjih zunaj EU itd.). Sicer pa mediji že poročajo tudi o psom prijaznih letalskih prevoznikih, ki v kabino dovolijo tudi večjim kosmatincem.

Nasvet: Izberite nočni let, da pes večino časa prespi. Vadite vožnjo v boksu že doma.

Z mislijo na dobrobit živali

Dopust s psom je priložnost za še tesnejšo povezanost in skupne spomine, a le, če poskrbimo za varnost, zdravje in dobro počutje vseh. Čeprav priprave zahtevajo več časa, bo zadovoljstvo ob skupnem doživetju v naravi, ob morju ali v gorah neprecenljivo – za vas in za vašega zvestega štirinožnega prijatelja.