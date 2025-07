Na dveh kolesih do Logarske doline in čez Koroško

Velenjska občina tudi letos podpira do kolesarjev prijazne javne prevoze, kot sta Štrekna bus proti Koroški in Bicikel bus do Logarske doline. Štrekna bus vozi od 1. julija vsak dan, tudi med tednom, in omogoča brezplačen prevoz koles vse do konca septembra. Sicer redna linija do Logarske doline bo do kolesarjev prijazna ob koncih tedna.

Štrekna bus bo vozil tudi še septembra, in sicer vsako soboto in nedeljo od 6. do 28. septembra. Proga povezuje Velenje z Gornjim Doličem, Mislinjo, Slovenj Gradcem, Otiškim Vrhom, Begantom, Dravogradom in Labotom na avstrijski strani. Vstopno postajališče je tudi pri Velenjskem jezeru, so sporočili z Mestne občine Velenje.

Prevoz koles je brezplačen, saj je Regionalna razvojna agencija Koroška zagotovila prikolico za kolesa. Gre za redni prevoz v okviru državne koncesije, zato ga velenjska občina letos ne sofinancira neposredno.

Občina kljub temu finančno podpira aktivnosti, povezane s promocijo kolesarstva in prevozov. V ta namen tako z okoli 3600 evri sofinancira promocijo, pripravo poročila ter analize ob koncu sezone. Aktivno sodeluje tudi z Zavodom za turizem Šaleške doline, s katerim izvajajo skupne promocijske akcije.

Za avtobusno linijo Velenje–Šoštanj–Solčava–Logarska dolina pa sta se velenjska in šoštanjska občina dogovorili, da na sicer redni povezavi do Logarske doline ob koncu tedna skupaj sofinancirata prikolico za kolesa.

Tako bo ob koncih tedna in praznikih med 12. julijem in 31. avgustom na redni avtobusni liniji omogočen tudi prevoz koles z dodatno prikolico – Bicikel bus. Strošek najema prikolice znaša 1451 evrov za 17 dni voženj. Prikolica je namenjena izključno za običajna kolesa, električna so zaradi dimenzij in teže neprimerna za tovrsten prevoz.