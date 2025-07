Na Blokah je prijetno in poučno

Zanimivo, zabavno in poučno je vsak petek in soboto med 17. in 19. uro pri Bloškem jezeru, kjer potekajo zabavne ustvarjalne delavnice. Pred dnevi so, denimo, pletli košarice, potem pa izdelovali še zapestnice prijateljstva. Prijetno poletno vreme kar kliče po druženju na svežem zraku, tako da le izkoristite počitnice tudi na drugačen način.

Bloško jezero je tudi idealna izhodiščna točka za vse vrste kolesarjev. Petinštirideset vasi med seboj povezujejo urejene poti, ki popeljejo skozi neokrnjeno naravo, mimo bogatih naravnih in kulturnih znamenitosti. Če svojega nimate ali ga ne pripeljete s seboj si tam lahko tudi izposodite sodobna e-kolesa, s katerimi bo raziskovanje Bloške planote še toliko bolj sproščeno, zlasti pa dostopno vsakomur.

V vasi Andrejčje, kjer pogled seže le na pašnike in prostrane gozdove, pa je pred časom nastala prava pastirska pravljica. Kompaktna pastirska koča, do zadnje podrobnosti ročno narejena in unikatna, ima prav vse – in za vse letne čase. Skrbno izrezane in izdelane podrobnosti ji dajejo še poseben čar. Tudi to, da med oddihom več glav govedi pride v neposredno bližino past zijala, je nekaj, kar dandanes le še redko doživimo.