Minotavrov koruzni labirint bo navdušil staro in mlado (FOTO)

Na Krtini v bližini Ljubljane so ponovno odprli priljubljen družinski tematski park Koruzni labirint Krtina. Letošnja tema bo obiskovalce popeljala v svet starogrških mitov, saj so za motiv izbrali Minotavra, enega najbolj znanih mitoloških bitij, napol človeka, napol bika, ki je živel v labirintu, zato so ga poimenovali Minotavrov koruzni labirint.

Idejni vodja projekta je Luka Kastelic, ki je prvi koruzni labirint v Sloveniji oblikoval že leta 2011. Prvega na svetu so sicer ustvarili v ZDA leta 1993. Od takrat povsod postajajo zanimiva atrakcija.

Kot slikarsko platno

»Osnovna ideja izhaja iz Severne Amerike, kjer tovrstne labirinte ustvarjajo že od leta 1993,« je dejal Kastelic. »Razvil sem model obiskovanja labirinta na način, da obiskovalci poiščejo zabavno-poučne točke, s pomočjo katerih izpolnjujejo geslo. S pravilno izpolnjenim geslom sodelujejo v nagradni igri in prejmejo nagrado.«

Na poti obiskovalce pričaka prvi koruzni bar v Sloveniji.

Kastelic je leta 2008 diplomiral na temo Zabaviščni tematski park koruzni labirint kot poslovna priložnost: »Leta 2011 sem odprl tematski park s koruznim labirintom na Bledu v sodelovanju z Bojanom Gogalo. Labirint Bled je deloval do leta 2013. Pred šestimi leti sem odprl koruzni labirint v Marjeti na Dravskem polju v bližini Maribora, zadnja leta pa je obiskovalcem na voljo nova lokacija na Krtini pri Domžalah.«

Luka pravi, da je koruzno polje kot slikarsko platno, v katerem lahko ustvarite podobo, kakršno si ustvarjalec zaželi: »Ideja se začne z zamislijo, nadaljuje s skico na papirju, pozneje pa se s pomočjo natančnih geodetskih naprav ustvari labirint. Motiv je vsako leto drugačen in se ne ponavlja.«

Antične igre

In kaj ponuja tokratni? Na površini, veliki za šest nogometnih igrišč, boste lahko kot pravi junaki z Ariadnino rdečo nitjo raziskovali zagonetne poti labirinta, srečevali nenavadna bitja, kot so Meduza, Sirene, Kiklopi, spoznavali mitske junake stare Grčije in se preizkušali v antičnih igrah.

Našli boste 13 označenih zabavno-poučnih točk in dodatne skrite točke, ki niso označene na zemljevidu. V središču je postavljen velik most, ki ponuja pogled na celoten labirint, na poti pa obiskovalce pričaka tudi prvi koruzni bar v Sloveniji. Na voljo so še brezplačno parkirišče, sanitarije in wi-fi povezava. Obiskovalci, ki bodo uspešno rešili vse izzive in izpolnili geslo, bodo sodelovali v velikem jesenskem nagradnem žrebanju.

Jeseni, od 25. do. 31. oktobra, bo tradicionalni dogodek Noč čarovnic, ko bodo v Koruznem labirintu Krtina že četrto leto zapored strašili – baje da na strašno zabaven način.

Z mostu na sredini je lep razgled na okolico. FOTO: Koruzni labirint Krtina