Mimo Ljubljanice in ribnikov do razglednega stolpa (FOTO)

Vzhodno od Ljubljane najdemo manjše Kašeljsko hribovje. Nad porečjem Ljubljanice pomeni nekaj sto metrov visoko zapreko in odriva tok nižinske reke proti vzhodu vse do slikovitega sotočja s Savo, kjer se jima praktično na istem mestu s severa pridruži še Kamniška Bistrica.

Ljubljanica skoraj ves svoj tok od Vrhnike preteče po ravnini. Današnja struga je regulirana, nekdaj pa je bila polna meandrov, bližnjih močvirij in poplavnih travnikov. Čeprav se urbanizacija širi in širi in je vse več zemljišč pozidanih, se še najdejo nedotaknjeni kotički. Tik pred Zalogom, pri vasi Kašelj, je eden takšnih. Na desnem bregu reke najdemo njen slepi rokav. Precej veliko vodno površino upravlja Ribiško društvo Vevče in ima na svoji sredini čisto pravi rečni otok, na katerega pridemo po mostiču.

Po gozdnih poteh

Le kak kilometer proč najdemo Ribnik pod Debenjim vrhom. Malo jezerce ovalne oblike je ostanek nekdanjega glinokopa, ki ga je po prenehanju izkoriščanja zalila talna voda, ki je na tem mestu tik pod površino.

Razgled s stolpa

Na drugi strani ribnika se začne brežina. Gozdna pot se takoj postavi strmo pokonci. Pa ni prehudo in je primerno za vsakogar. Pravzaprav gre za pravo mrežo gozdni poti, kolovozov in gozdnih vlak. Kadar smo v dilemi, izberemo tisto pot, ki vodi naprej v klanec. Po slabi uri vzpona smo na vrhu 530 metrov visokega Debenjega vrha, ki je najvišji vrh Kašeljskega hribovja. Vrh je v celoti porasel z gozdom. Da lahko pridemo do razgleda, pa poskrbi leseni razgledni stolp. Ob njegovem vznožju je na velikem balvanu postavljena vetrna roža, ki nam pove, kaj si lahko s stolpa ogledamo.

Razgledni stolp na Debenjem vrhu

Le temelji stolpa so betonirani, vse preostalo pa je leseno. Po nekaj etažah vzpona se povzpnemo na vrh kakih deset metrov visokega stolpa, pokritega s streho. V zadnjih letih se je okolica precej razrasla in tako razgledna ploščad komajda presega drevesne krošnje.

Ribnik

Razgled je tako nekoliko omejen. Najbolje se vidi proti Ljubljani in še naprej proti Krimu. Vzpon na Debenji vrh je prijeten za vsakogar. Ne potrebujemo celotnega dne, lahko pa si popestrimo prosto popoldne in se sprehodimo mimo Ljubljanice, njenih rokavov in ribnikov do razglednega vrha.