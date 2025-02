Mesec ljubezni na Bledu

Med valentinovim in gregorjevim na Bledu poteka cikel dogodkov, združenih pod imenom Mesec ljubezni, ki slavi ljubezen, prijateljstvo, naklonjenost in prebujajočo se pomlad. Na Blejskem gradu poteka do 31. marca že 4. RTM mesec (Rad te imam), ki v ospredje postavlja romantična doživetja s številnimi aktivnostmi za pare in družine.

Romantiki boste na svoj račun prišli z ogledom razstave poročnih fotografij, ustvarjanjem razglednic in edinstvenimi nagradnimi igrami. 1. in 8. marca bodo organizirani ogledi poročnih lokacij na Bledu, ki vas popeljejo od pravljičnega Blejskega gradu do prestižnih hotelov. Ljubezen do sočloveka bo odsevala na dobrodelni prodajni slikarski razstavi članic in članov Slikarskega društva Atelje Bled, s katero bodo zbirali sredstva za osemletnega Matica z neozdravljivo in hitro napredujočo gensko boleznijo; razstava bo na Jezerski promenadi 8. in 9. marca med 11. in 16. uro, zbrana sredstva bodo v celoti predali Društvu za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan.

Tri klopce čakajo na tri zgodbe

Na šestkilometrski poti okoli Blejskega jezera so številni kotički, ki govorijo o ljubezni. Pozibavanje na gugalnici ljubezni v Mali Zaki ponuja enega najlepših blejskih razgledov, Velika Zaka povabi k srcu in pisanju ljubezenskih sporočil. Veslaške tribune v Veliki Zaki so na Bled znova pripeljale Otona Župančiča: pesem Jezero je nastala leta 1912, na tribunah je zaživela njena tretja kitica. Srček na Jezerski promenadi cveti v barvah ljubezni, v njegovi bližini Blejska ljubezenska zgodba vabi na kolesarjenje v dvoje in dokazovanje, kako močno žari ljubezen.

Tri klopce čakajo na tri zgodbe, ki pripovedujejo o ljubezni. Zaljubljeni jih lahko napišejo v zasebno sporočilo na instagram ali facebook profil Bled Slovenia, daljše pripovedi pa pošljejo na info@visitbled.si. Tri najlepše bodo svoje mesto našle na klopcah na pešpoti okoli jezera.