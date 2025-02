Marezige so raj za ljubitelje glampinga

Je razkošnejša oblika klasičnega kampiranja, na kar nakazuje tudi beseda glamping, ki je skovana iz besed glamur in kampiranje. Namesto tradicionalnih šotorov glamping ponuja šotore z luksuzno notranjostjo, lesene ali drugačne hiške oziroma v ta namen izdelane glamping šotore z elektriko, udobnimi ležišči, grelniki, hladilnimi napravami, kuhinjami in drugimi sodobnimi dodatki. Takšno preživljanje dopusta je vse bolj priljubljeno pri tistih, ki si želijo doživeti naravo, a z več udobne lagodnosti in razkošja.

Vinska fontana je na ploščadi, za katero mnogi zatrjujejo, da je točka z najlepšim pogledom v Sloveniji. FOTO: Jaka Ivančič

Med ponudniki tovrstnega sodobnega preživljanja prostega časa v udobju in naravi ne zaostajamo za svetom. Doživljamo ga lahko v Garden Villageu na Bledu, Chocolate Villageu ob reki v Mariboru, Glamping Olimia Adria Villageu v Podčetrtku, Herbal Glamping Resortu na Ljubnem, Theodosius Forest Villageu v Vipavi, v Radljah ob Dravi, ob Blaguškem jezeru in Vinskem raju v Marezigah, ki so ga obiskovalci portala avtokampi.si drugo leto zapored med domačimi večjimi kampi v Sloveniji in na Hrvaškem izbrali kot najboljšega v kategoriji glampinga.

Naselje je sestavljeno iz 11 hišic.

Vas Marezige je ljubiteljem slovenske Istre dobro znana, saj velja za središče dežele refoška. Tam vsako leto poteka priljubljen majski praznik refoška, že sedem let ima čudežno fontano vina. Glamping naselje je sestavljeno iz 11 hišic, katerih sodobna notranjost in luksuzna opremljenost ustvarita občutek, da so veliko večje, kakor je videti. Imajo veliko spalnico, kopalnico in teraso, ob njih pa vroče kopeli, savne in seveda kopanje v bazenih. Sodobne hiške so v rustikalnem okolišu, ki v sožitju z avtentično istrsko kulinariko tvori nepozabno izkušnjo ob dih jemajočem razgledu na Tržaški zaliv.

Ker gre za luksuzno kampiranje, so turisti pripravljeni plačati nekoliko več. FOTO: Jaka Ivančič

Da gre za odlično ponudbo, so Marezige po prejemu prestižne nagrade za najboljši glamping v Sloveniji dokazale tudi po nedavnem natečaju Best Food & Drink Experience Slovenia. Na njem je Vinska Fontana Marezige osvojila 1. mesto v kategoriji Best Drink Experience.

Tudi to to čudovito destinacijo trdno postavlja na slovenski turistični zemljevid. Sicer pa Alen Babič, tamkajšnji gostinec iz po istrskih jedeh znane bližnje gostilne Karjola, ki je dal ob partnerstvu z Mestno občino Koper in Vinakoper idejo za fontano in zanjo poskrbel, pravi, da so obeti za letošnjo poletno sezono dobri. Za julij in avgust so večinoma že zapolnjeni. Največ gostov pride iz Italije, Nemčije in drugih evropskih držav, želijo pa si največ domačih, slovenskih gostov.