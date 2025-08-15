Letošnja zmagovalka izbora naj planinska pot je ...

ONA POTUJE

Ob tradicionalnem dnevu slovenskih planincev je Zavarovalnica Triglav v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije (PZS) razglasila zmagovalko izbora naj planinska pot 2025. Naziv je s sredstvi za obnovo pripadel zahtevni planinski poti, ki iz Logarske doline prek Okrešlja vodi do Kamniškega sedla. Zanjo skrbi Planinsko društvo Celje Matica.
Fotografija: Logarska dolina. FOTO: Shutterstock
Logarska dolina. FOTO: Shutterstock

Melita Meršol
15.08.2025 ob 06:45
Z izborom Naj planinska pot Zavarovalnica Triglav in PZS že osmo leto spodbujata ljubitelje gora h glasovanju za planinske poti, ki zaradi vpliva narave ali človeka potrebujejo obnovo.

Letos je bilo poleg zmagovalne v naboru še pet drugih. Ker so vse od njih, z zmagovalno vred, poškodovane in potrebne čiščenja, njihov obisk do obnove ni priporočljiv.

Planinsko društvo Celje Matica

Rezultate glasovanja so razglasili v sklopu dneva slovenskih planincev, ki ga je PZS priredila na Jančah. Za zmagovalko izbora skrbi Planinsko društvo Celje Matica.

Ob podpori tehnične ekipe PZS bo to zahtevno pot s čudovitimi razgledi, ki vodi iz Logarskega kota v Logarski dolini na Okrešelj, obnovilo in zagotovilo, da bo spet varna za obisk. Poplave so v zadnjih dveh letih uničile most in povzročile dva večja podora.

Okrešelj. FOTO: Shutterstock
»Pot je prehodna, a zaradi lanskih vremenskih nevšečnosti potrebna sanacije. Na ključnih odsekih bo treba obnoviti brv nad slapom Rinka, sanirati podore in urediti markacije.

Jože Rovan, predsednik Planinske zveze Slovenije, in Matic Tomaž Kužner, predstavnik PD Celje Matica, na Jančah. FOTO: Jernej Lasic
Dela bodo izvedena v treh odpravah po deset markacistov, da zagotovimo varnost pohodnikov,« je ob razglasitvi povedal Matic Tomaž Kužner, predstavnik PD Celje Matica.

Simbolični klin za naj planinsko pot 2025. FOTO: Jernej Lasic
Plemenito delo markacistov

Pri obnovi poti, ki je prejela največ glasov, bodo torej sodelovali tudi markacisti, ki prostovoljno skrbijo za urejenost več kot 10.000 kilomet­rov planinskih poti. »Z akcijo Naj planinska pot skupaj skrbimo za varne, označene in urejene poti, ki planinski svet približujejo širšemu krogu obiskovalcev.

Urejene poti so plod predanosti prostovoljnih markacistov, ki jih z veliko srčnosti ohranjajo varne in dostopne. Veseli nas, da ima Zavarovalnica Triglav že vrsto let možnost podpirati ta trud in tako pripomore k ohranjanju planinskih poti za vse generacije ljubiteljev narave,« je povedal Sašo Sever, vodja upravljanja odnosov z javnostmi pri Zavarovalnici Triglav.

Kamniško sedlo. FOTO: Shutterstock
V vednost: markacistk in markacistov, ki opravljajo to plemenito, vendar tudi pogosto težavno delo, je manj kot tisoč, zato naj bo skrb za čistočo in varnost tako planinskih poti kot koč odgovornost vsakogar, ki se podaja v naravo.

Obnovljenih že devet planinskih poti

Planinke in planinci lahko še v letošnji sezoni obiščejo katero od poti, ki so bile po izborih naj planinske poti obnov­ljene v preteklih letih, vendar morajo vedeti, da sta zanje nujni ustrezna oprema in dobra telesna pripravljenost. Manj izkušeni planinci naj se na zahtevnejše poti podajo le v spremstvu planinskega vodnika.

 

Poti, ki so že bile obnovljene v sklopu izbora:

* krožna pot Planina Blato–Planina pri Jezeru–Planina Dedno polje–Vrata (pod Zelnarico)–Prehodavci–Dvojno jezero–Štapce–Ovčarija–Planina pri Jezeru–Planina Blato;

* Rečiška planinska krožna pot;

* zelo zahtevna Bambergova planinska pot na Triglav z Luknje čez Plemenice;

* zelo zahtevna pot, ki vodi od Kranjske koče na Ledinah na Koroško Rinko;

* zelo zahtevna Hanzova pot, ki vodi od Koče na Gozdu na Prisojnik;

* pot s Kamniškega sedla do Brane in Planjave;

* Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici;

* pot od jame Topla do Male Pece.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

