Krožna pot v zatrepu Selške doline

Stoletja so minila, odkar so freisinški škofje iz svojega kranjskega jedra v Škofji Loki poselili širno Škofjeloško-Idrijsko hribovje. Naseljenci so v takrat prazno pokrajino prišli iz današnje južne Nemčije. Najprej so poselili rodovitni dolini obeh Sor, nato pa s številnimi gorskimi kmetijami še pobočja. Tudi Selško dolino. Široka dolina v spodnjem toku se zlagoma oža in nad Železniki vse skupaj postane zelo strmo in temačno. Na eni strani imamo mogočno kopo Blegoša, na drugi strani Ratitovca. Predvsem v zimskem času do dna doline pride le malo sončnih žarkov. Zadnja vas v ravninskem delu doline je Zali Log. Lepo bi bilo, če bi izraz zali prišel iz pridevnika zal, lep, pa ni tako. Vas leži v senčnem delu doline in izraz prihaja od drugod, iz neprijetne besede zli. Je že tako, da v tem delu ni kaj dosti ravnega sveta obsijanega s soncem.

S skrilom krita streha

Prebivalci se danes na delo vozijo predvsem v Železnike, nekoč so živeli predvsem od gozdarstva, v prejšnjih stoletjih pa tudi od proizvodnje plošč iz skrilavca. Kamnolom te metamorfne kamnine se je nahajal v bližini; skrilavec se z lahkoto cepi v plošče, ki so nadvse uporabne kot kritina. Njihova obstojnost traja vrsto generacij. Posamezne plošče se oblikuje v obliki romba; na enem kocu se izvrta luknjica in se jo nato pribije na streho. Dandanes je tovrstno kritje, ki je del naše kulturne dediščine, nekoliko zdrsnilo v pozabo, a kljub temu je po dolini kopica starejših hiš še vedno pokrita z njimi. Tudi v vasi in njeni okolici, kjer si lahko ogledamo še več izjemno zanimivih zidanih kozolcev.

Zidani kozolci

Okoli vasi si lahko naredimo zanimivo krožno pot, vse tja do romarske cerkvice v Suši. Cerkev, posvečena Loretski Materi božji, je bila v bližini čudodelnega studenca, katerega vode ozdravijo prav vse, zgrajena konec 19. stoletja. Dandanes je nekaj sto metrov nižje veliko gradbišče, poteka obnova regionalne ceste.

Romarska cerkev v Suši FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Zadnja vas v ravninskem delu doline je Zali Log.

V vasi Zali Log imajo poleg vsega drugega lokalno turistično društvo, ki skrbi tudi za druge pohodne poti v okolici. Njive so primerne za rast zelja, vas je postala daleč naokoli znana po tem pridelku. Vaščani se zberejo na dogodku v začetku septembra, gre za etnološko prireditev, s katero prikažejo šege in navade v vasi.

Krožna pot nas z Zalega Loga popelje do Suše in nazaj.

Zali Log nam ponuja marsikaj in niti približno ni tako neprijetna vas, kot bi lahko sklepali iz njenega imena. Sprehodimo se po stari gručasti vasi v zatrepu doline in se po krožni poti odpravimo do izjemno slikovite romarske cerkvice ob vznožju pobočja Ratitovca.