Jezero Kreda: v beli vodi vrvi od življenja (FOTO)

Poletje je čas, ko Slovenci pa tudi številni tuji obiskovalci zahajamo v gore. Temperature tam znajo biti precej bolj prijetne kot v nižini, a kljub temu zna biti pošteno vroče in iz nas iztisniti zadnje atome moči.

Številni planinci zahajamo v gore v osrednjih Julijskih Alpah. Tudi v gore nad ledeniškima dolinama Kot in Krma. Ob izhodu iz obeh dolin na plan privre reka Radovna. Sedemnajst kilometrov je dolg njen tok. Reka teče med planotama Pokljuka in Mežakla in si je utrla globoko strugo, ki svojo najbolj spektakularno podobo dobi v Blejskem Vintgarju, tik preden se izlije v Savo Dolinko.

Dandanes v celotni dolini, kjer je nekdaj potekala tudi industrijska dejavnost, stoji le nekaj hiš, celotno območje pa je del Triglavskega narodnega parka. Sredi doline, ob 7.5 cestnem kilometru, na levi strani rečnega toka najdemo jezero Kreda. Jezero je čisto presenečenje. Dolgo je kakih 150 metrov in osemdeset metrov široko. Kar najbolj preseneti, je, da je voda čisto bela.

Do leta 1985 so na tem območju kopali glino in kredo in nastala je globoka jama, ki doseže kar sedemintrideset metrov globine. Zahteve narodnega parka in zmanjšanje potreb po kredi so povzročile, da se je kopanje prenehalo. Nastalo jamo je sčasoma zalila voda in nastalo je današnje jezero, ki ima kak hektar površine.

Reka Radovna teče v neposredni bližini.

Dolgo je kakih 150 metrov in široko osemdeset metrov.

Do jezera Kreda pridemo na dva načina

Reka Radovna teče v neposredni bližini, napaja jo predvsem snežnica. Njene vode znajo biti tudi ob najbolj vročem poletju še kako mrzle. Čisto nekaj drugega je jezero Kreda. Voda se prijetno segreje in to pritegne številne kopalce. Vendar pa je treba upoštevati kar nekaj dejavnikov. Območje jezera, ob katerem stoji manjša brunarica, je v zasebni lasti in zato je treba poskrbeti, da domačinov ne motimo.

Tam so nekoč kopali kredo.

Jezero vrvi od življenja. Cela vrsta paglavcev, žab, smokulj in rib plava naokoli in njihova podoba odstopa od barve vode. Od krede obarvana voda je popolnoma bela in vidljivost je praktično nična. Čeprav je jezero zelo globoko, se odsvetuje kakršno koli skakanje vanj. Človek resnično ne ve, kaj se skriva pod vodno površino, od korenine do potopljenih hlodov in še česa.

Do jezera Kreda pridemo na dva načina. Ob cestni kilometrski oznaki 7.5 je manjše parkirišče. Reko Radovno lahko tako kar prebredemo. Čeprav je njena širina manj kot 10 metrov in voda plitva, je tako mrzla, da si na drugi strani pošteno oddahnemo. Nekaj sto metrov nižje čez reko stoji manjši most in se do jezera lahko sprehodimo po poljski poti.

Jezero Kreda je ustvaril človek s svojo dejavnostjo. Kopanje krede je bilo opuščeno že pred štirimi desetletji in narava je ponovno vzpostavila ravnovesje. Oblikovano je bilo nenavadno jezero, ki ob poletnih dneh privablja kopalce, pozimi pa zamrzne in postane drsalni raj.