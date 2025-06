Iz Trsta na Mali Lošinj od 26. junija do 1. septembra

Po napovedih bo od 26. junija do 1. septembra italijanski ladjar Liberty Lines vzpostavil potniško linijo med Trstom in Malim Lošinjem. Odhod ladje Sofia bo s četrtega pomola v Trstu, plula pa bo šest dni v tednu, le ob torkih ne. To ni hidrogliser, kakršen je v preteklih letih povezoval Trst in Istro. Njena največja hitrost je namreč 30 vozlov, kar je nekaj vozlov počasneje, kot lahko plujejo hidrogliserji. Sprejme 180 potnikov in 15 koles. Urnik plovbe in informacije o cenah so dostopni na spletni strani Liberty Lines. Podjetje ponovno vzpostavlja pomorsko povezavo Trst–Piran–Poreč–Rovinj. Pogodba je bila sklenjena za obdobje treh let, njen cilj je v poletni turistični sezoni ponuditi alternativo avtomobilskemu prometu.

Letošnja tržaška novost je tudi kolesarski avtobus, ki vozi iz Trsta v Poreč. Vozil bo ob sobotah, nedeljah in praznikih vse do novembra.