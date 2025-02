Ideja za izlet: z vrha lep razgled proti Triglavu (FOTO)

Lepi zimski dnevi nas vabijo v naravo. Zlasti kadar so snežne razmere take, da ni posebnih nevarnosti, ki bi prežale na nas. V takšnih primerih se lahko podamo tudi v visokogorje, denimo na 2008 metrov visoka Brda nad Pokljuko. Zapeljemo se torej z Bleda do Šport hotela in tu pustimo vozilo.

Glavni cesti proti Rudnemu polju sledimo nekaj sto metrov in nato zavijemo na stranski kolovoz na desni strani. Po širnih gozdovih planote se potepemo za kake pol ure, potem pa se spustimo na prelepo planino Javornik, nad katero se dviga veriga gora, med njim so tudi Brda.

Na vrhu

Planina Javornik

Le redkokateri vrh v Sloveniji se ponaša s tako lepim razgledom.

Prečkamo planino in njene številne stanove in se na drugi strani podamo v breg. Kolovoz nas po uri vzpona pripelje na planino Lipanca. Na njej stoji planinski dom in več pomožnih objektov, ki jih pozimi oblegajo obiskovalci. Seveda le takrat, kadar imajo očiščen dimnik in ni težav z ogljikovim monoksidom kot letošnjo zimo, ko je nepravilno ogrevanje povzročilo predčasno zaprtje.

Pri planinskem domu

Pri planinskem domu zavijemo ostro na desno in se povzpnemo po poti proti Debeli peči. Ko se prebijemo prek glavne strmine, na njenem vrhu opazimo kažipot, ki nas prek prepadnih severnih sten vodi v dolino Krme. Sledimo mu dobre pol ure, in ko smo na Lipanskem sedlu, zavijemo še enkrat ostro na desno. Le še pol ure lahkega vzpona in že smo po skupaj treh urah hoda na vrhu razgledne gore.

Planina Lipanca

Gori, doli, naokoli

Brda niso prav posebno zanimiva vzpetina. So le še eden od številnih kopastih vrhov. Tisto, kar velja na vrhu, je razgled. Vidi se po skoraj vsej Sloveniji: na dolino Krmo globoko spodaj na dnu prepadov, zlasti je lep razgled na Triglav in Rjavino na drugi strani.

Z vrha se odpre lep razgled na Triglav in Rjavino.

Brda stoje nekoliko v senci bližnjega Viševnika in Debele peči. Le redkokateri vrh v Sloveniji se ponaša s tako lepim razgledom in prav s tem nas vabi, da ga obiščemo.