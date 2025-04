Ideja za izlet: v Preboldu potice, v Snoviku pirhi in šunka

Bližajo se velikonočni prazniki, ko bomo med drugim pekli potice vseh vrst. Potica je sestavni del vsakoletnega žegna, ki ga na soboto pred veliko nočjo nesemo k blagoslovu v cerkev.

Posebnost predprazničnih dni je že 20. festival potic v Prebodu, ki ga bodo pripravili ta petek in soboto (5. aprila) v Dvorani Prebold. Festival ohranja slovensko kulinarično dediščino. Dogodek bo združil pekovke in peke, ki bodo svoje potice predstavili komisiji in obiskovalcem. Sodelujoči lahko svoje izdelke dostavijo v dvorano v petek med 8.00 in 11.30, sledilo bo ocenjevanje. Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj bo ob 19. uri. V soboto bodo potice na ogled med 9. in 11. uro. Vse izdelke bodo pozneje razdelili domovom starejših v okolici. »Festival že dve desetletji prispeva k ohranjanju bogate tradicije slovenskih potic in spodbuja prenos znanja na nove generacije,« so povedali organizatorji iz Turističnega društva Prebold, ki festival organizirajo v sodelovanju z Občino Prebold.

Ta konec tedna bo dišalo po poticah. FOTO: Primož Hieng

Zanimanje za potico ne pojenja, pravi etnolog prof. dr. Janez Bogataj: »V Sloveniji je kar veliko tečajev, na katerih se učijo peke potice. Udeležujejo se jih moški in ženske in, kar je še posebno zanimivo, na te tečaje prihaja tudi veliko mladih. Prisotni so tudi predstavniki določenih družbenih skupin, kot so zdravniki, odvetniki in drugi.«

Festival v Preboldu ohranja slovensko kulinarično dediščino.

Velikonočni sejem

Že po tradiciji bodo v Snoviku pri tamkajšnjih termah 14 dni pred veliko nočjo pripravili velikonočni sejem, ki bo v nedeljo, 6. aprila. Vrata sejma, ki bo v prireditvenem šotoru, bodo odprli ob 10. uri. »Letos nam prireditev še prav posebno veliko pomeni, saj slavimo 20-letnico Turističnega društva Tuhinjska dolina,« je povedal Egist Zagoričnik. »S svojim etnološkim, kulturnim in ekološkim delovanjem uspevamo iz Tuhinjske doline graditi turistično destinacijo, velikonočni sejem pa je eden od naših glavnih vsakoletnih mejnikov.«

Velikonočni sejem se bo začel s pozdravom Godbe Tuhinjska dolina. V šotoru bodo postavili stojnice, kjer bodo na prodaj butarice, dobrote Tuhinjske doline, mesnine, klobase in šunke, sladke dobrote in druga velikonočna ponudba. Med drugim bodo prvič na prodaj Gasparijeve velikonočne razglednice Studia Zibka pod vodstvom Roberta Kužnika, ki so spet izšle po več kot desetih letih. Pripravili bodo še rokodelske delavnice in pester spremljajoči program. Ob 14. uri se bo začel kulturni program s pozdravnimi nagovori. Posebnost sejma je prvenstvo v ribanju hrena; prijave bodo zbirali ob 12. uri v šotoru. Sejem bo odprt vse do 16. ure, parkirnih mest bo dovolj. Ker bo potekal v šotoru, ga bodo izpeljali v vsakem vremenu.