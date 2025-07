Ideja za izlet: ulica pastirskih stanov (FOTO)

Dolina Save Bohinjke je bila še pred stoletji popolnoma drugačna od te, ki jo poznamo danes. Prebivalci so živeli predvsem od pridobivanja in predelave železove rude, pa tudi pridobivanja oglja, ki je hranil brezštevilne plavže. Skratka, bila je pravi pravcati industrijski center črne metalurgije. Bohinj je bil usmerjen proti Primorski, saj prave cestne povezave do Bleda ni bilo tja do konca 19. stoletja. Številno prebivalstvo je bilo treba prehraniti, in zato se je skozi stoletja vzpostavil domiseln sistem kmečkega gospodarjenja. Še več, takšen sistem je bil nujen, saj so konec 19. stoletja fužine prestavili na Jesenice in Bohinj je moral spet kot nekdaj živeti od zemlje.

Polja in travniki v Zgornji in Spodnji Bohinjski dolini preprosto niso mogli prehraniti številne živine skozi celotno leto. Zato so v Spodnjih in Zgornjih Bohinjskih planinah in na Pokljuki zrasle številne pašne planine, na katerih se je poleti pasla živina. Seno iz doline pa so ji pokrmili pozimi, ko se je vrnila v hleve.

Dostop do planine je enostaven.

Razgled, kot se šika.

Tako je na planinah zrasla cela vrsta gorskih naselij, pašnih planin. Ta naselja niso bila naseljena skozi celotno leto, pač pa le poleti. Planine običajno stoje na ravnini v bližini katerega izmed vodnih virov. Živino, ovce, koze in krave, je bilo treba molsti skozi vse leto. Zato je bila najpomembnejša zgradba na planini sirarna. Običajno je bilo tako, da je imel vsak gospodar iz doline na planini svojo planšarijo, sir pa so delali v skupnih prostorih. Po drugi svetovni vojni je planšarstvo večinoma zamrlo, saj je življenje postalo lažje zaradi zaposlitve v industriji v dolini. Številne planine se tako počasi zaraščajo, planšarije pa so predelane v počitniške hišice.

Ena najlepših in največjih planin

Ena najlepših in največjih planin teh krajev je prav gotovo planina Zajamniki. Obisk te je morda najlepši jeseni. Najenostavneje je začeti na Pokljuki pri Šport hotelu. Druga pot pa vodi z Rudnega polja. V obeh primerih je do planine sedem kilometrov.

Z Zajamnikov se boste vrnili s čudovitimi fotografijami.

Na drugi strani planine se dvigajo gore okoli Triglava.

Je ena največjih. Prek celotne planine je postavljena vrsta stanov. Toliko jih je, da tvorijo kar nekakšno ulico s stanovi na obeh straneh ceste, pardon kolovoza. Planina Zajamniki preprosto ne bi mogla biti lepša. Z enim očesom si lahko ogledamo Zgornjo Bohinjsko dolino in Bohinjsko jezero, z drugim osrednji del Julijskih Alp vse tja do Tošca, Triglava, Mišeljskega vrha in gora nad Dolino Triglavskih jezer. Pa tudi celoten venec gora nad Spodnjimi Bohinjskimi planinami. Preprosto ne bi moglo biti lepše.

Vendar se je za tak pogled treba pošteno potruditi. Vrsta kilometrov poti po samotnem gozdu je le v eno smer. Treba se je še vrniti, in to zahteva dodaten napor. Vendar nič zato. Pogled na planino Zajamniki je vreden vsakega truda.