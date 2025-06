Ideja za izlet: Tri izjemna območja za ljubitelje narave

Predstavljamo tri izjemna območja: Kočevsko, kjer kraljujeta medved in tišina, Strunjan, kjer se morje stika z naravno obalo in solinami, in Drežnico, ki z razgibanim reliefom in zgodovino vabi pohodnike, plezalce in raziskovalce.

Kočevsko – tišina, gozd, jezero

Kočevsko je eno najbolj gozdnatih območij Evrope. Več kot 80 odstotkov ga pre­krivajo gozdovi, ki so še vedno življenjski prostor vseh treh velikih zveri: medveda, volka in risa. To je prostor, kjer narava ni turistična kulisa, ampak vsakdan. Kočev­sko jezero, nastalo na območju nekdanjega rudnika, velja za eno najčistejših v Sloveniji.

Okoli njega vodi tri kilometre dolga pot, primerna za sprehod, opazovanje ptic, krajši oddih ali plavanje v poletnih mesecih. Rastlinje in živalski svet v okolici sta pestra, voda pa izjemno čista.

V širši okolici se raztezajo obsežni gozdovi, v katerih je mogoče z izkušenimi vodniki opazovati divje živali. Največ pozornosti pritegne rjavi medved – simbol tega območja in ena največjih evropskih zveri.

Na Kočevskem poteka njegovo varovanje premišljeno in s spoštovanjem, obiskovalcem pa je omogočeno varno in odgovorno opazovanje iz gozdnih opazovalnic. Kočevsko ni daleč. Iz Ljubljane je dostopno v manj kot uri in pogosto je postanek na poti proti jugu.

A regija ponuja dovolj razlogov, da postane cilj sama po sebi: za pohodništvo, kolesarjenje, opazovanje narave ali preprosto umik iz vsakdana. Tišina ni prazna. Na Kočev­skem pomeni prostor za misli. Več na kocevsko.com.

Krajinski park Strunjan – kraj med klifom, morjem in soljo

Krajinski park Strunjan se razteza na 428 hektarih in obsega večino Strunjanskega polotoka, skupaj z 200-metrskim pasom morja. Park vključuje najdaljši odsek naravne obale v Tržaškem zalivu, nad katerim se dviga do 80 metrov visok flišni klif.

Krajinski park Strunjan FOTO: Shutterstock

To je tudi edini del slovenske obale, kjer se naravno morsko obrežje srečuje s strmimi, geološko še vedno aktivnimi stenami. V Strunjanskih solinah se po tradicionalnem postopku še vedno pridobiva piranska sol. Gre za najsevernejše in najmanjše ohranjene soline v Sredozemlju, aktivne že več kot 700 let.

Soline in ob njih nastala morska laguna Stjuža, edina te vrste v Sloveniji, so pomemben habitat za ogrožene ptice in posebne slanoljubne rastline. Morski del parka je biotsko najbolj raznolik del slovenskega morja. Tu je zabeleženih več kot 80 vrst rib, vključno z oradami, brancini in ciplji. Med opaznejšimi vrstami so tudi veliki delfini, sredozemski vranjek in občasno glavata kareta, ogrožena vrsta morske želve.

Za obiskovalce je urejena tematska pot Strunjan v podobah morja, dolga 5,3 kilometre, ki poteka od solin prek lagune, klifa in kulturnih teras. Ob njej stojijo informativne table, razgledišča in klopi. Park je dostopen za samostojen obisk, mogoče pa je tudi vodenje, zlasti primerno za šole in skupine.

Strunjan ni velika pokrajina, a vključuje skoraj vse ključne tipe sredozemskega obalnega prostora: klif, laguno, soline, terase in tradicionalni ribolov. Vse to za uro hoje. Več na parkstrunjan.si.

Drežnica – izhodišče za slapove, poti, razglede

Drežnica leži na nadmorski višini 541 met­rov, približno pet kilometrov severno od Kobarida. Obdana je z mešanim gozdom in gorskimi pobočji Krnskega pogorja, od koder se vode stekajo v številne slapove, korita in soteske.

Vas je izhodišče za raziskovanje narave in zgodovine, hkrati pa za pohodništvo, plezanje ali krajše izlete. V neposredni bližini sta slapova Sopota in Krampež, do katerih vodi označena pot. Nad njima leži Debela peč – eden večjih slovenskih ledeniških balvanov.

Potok Stopnik je v soteski izdolbel Koseška korita z več slapovi in tolmuni; krožna pot, speljana ob njem, vzame približno dve uri časa in je primerna za vse obiskovalce. Iz sosednje vasi Magozd vodi pot do slapa Kozjak, enega najprepoznavnejših v Posočju. Višje nad Drež­niškimi Ravnami sta slap Curk, dostopen po zavarovani stezi, ter snežna jama na poti proti Krasjemu vrhu.

Drežnico obkrožajo označene poti do razglednih točk (Grad, Male skale), planin (Planica, Kuhinja, Zaprikraj) in vrhov (Krn, Krasji vrh, Vršič).

Planinci lahko prenočijo v zavetišču pod Krnom ali koči na planini Kuhinja, izkušenejši pa uporabijo bivak pod Črnikom. Pozimi se območje spremeni v izhodišče za turno smuko, ledno plezanje in vzpone v zaledenelih grapah.

Vas leži tudi na trasi Alpe Adria Trail in Poti miru – mednarodnih pohodniških povezav, ki vodijo mimo vojaške kapele na Planici in obnovljenih obrambnih položajev na planini Zaprikraj. Tamkajšnji muzej na prostem ohranja ostanke italijanske prve obrambne črte soške fronte.

Zaradi lege in razgibanega terena je območje primerno tudi za jadralno padalstvo, gorsko kolesarjenje in športno plezanje. Plezališča so opremljena z različnimi smermi, Soča pa vabi veslače.

Drežnica je preprosto dostopna z avtomobilom iz Kobarida, a dovolj umaknjena, da ponuja stik z naravo in prostor za daljši postanek. Več na dreznica.si.