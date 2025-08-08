Ideja za izlet: sprehod do slikovitega izvira gorskega potoka (FOTO)

Sava Bohinjka na svoji poti proti Radovljici, kjer se združi s Savo Dolinko in ustvari Savo, prejme vrsto pritokov. Njen izvir je v slikovitem Slapu Savica, rečica Savica pa se nato izlije v Bohinjsko jezero.

Takoj po izhodu Save Bohinjke iz jezera z leve dobi močan pritok Mostnice, v naselju Bohinjska Bistrica pa desni pritok Bistrica, ki je tudi največji pritok reke vse do sotočja. Nekoliko nižje pa še potok Bistra. Bistrica dobiva svojo vodo izpod Spodnjih Bohinjskih gora in skorajda ves svoj tok teče v pravcatem kanjonu. Posebno zanimiv je njen izvir, ki leži uro hoda od Bohinjske Bistrice in ga lahko dosežemo na dva načina. Prvi je iz vasi Laški Rovt že v bližini jezera prek zaselka Žlun. Nad tem prečkamo manjši greben in se spustimo v dolino potoka. Drugi način je iz Bohinjske Bistrice.

Kopica slapov ob izviru

Naselje je staro fužinarsko središče. Na Jelovici in Pokljuki so pridobivali oglje in železovo rudo že v antičnem času. Za antičnimi rudarji in železarji je ostalo arheološko najdišče na bližnjem Ajdovskem gradcu. V zgodnjem srednjem veku je dejavnost za lep čas zamrla in se z nastopom družine Zois okrepila konec 16. stoletja in trajala do 19. stoletja. Na obrobju Bohinjske Bistrice je še vedno območje imenovano Pozabljeno, kjer so stali železarski obrati, vse dokler jih niso konec 19. stoletja preselili na Jesenice.

Izvir napaja snežnica z gora

Oznake nas popeljejo na označeno pot proti izviru, ki je oddaljen kako uro hoje. Najprej nas kolovoz popelje precej strmo v klanec in daleč stran od toka potoka v neprehodnem kanjonu. Nato se pot začne zlagoma spuščati in se ob zajetju približa vodnemu toku. Potok prečkamo po visečem mostu in od tu je do izvira le še dobrih sto metrov.

Kanjon potoka

Kopanje je primerno le za najbolj utrjene.

Izvir Bistrice je kraškega izvora in v obliki slikovitih slapov in tolmunov pod njimi na mah pride kar cela reka. Na odprtem svetu je morda moreča vročina poletja, ob izviru je vse lepo zavito v senco in hlad in je prav prijetno. Le kopanje je primerno le za najbolj utrjene, saj ima voda tudi poleti le nekaj stopinj Celzija. Izvir namreč napaja snežnica z gora visoko nad izvirom.

Ko smo si ogledali izvir, imamo dve možnosti vrnitve. Po isti poti nazaj, lahko pa nadaljujemo strmo na desno v pobočje, kjer se prek manjšega sedla spustimo v dolino Save Bohinjke v vasi Laški Rovt. Naredimo si lep izlet po samotnih krajih Bohinja, kamor še danes ne zaide kaj dosti turistov.