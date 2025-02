Ideja za izlet: smučarski užitki na umetnem snegu (FOTO)

Čeprav je včeraj nekatere dele Slovenije po dolgem času le nekoliko prekrila bela odeja, mati narava letos kar pretirano skopari s snegom. A tako ni le pri nas, podobno je pri severnih sosedih. Glede na upadanje snežnih padavin so se smučarska središča že pred leti začela pripravljati na dane razmere z nakupi in namestitvijo ustreznih naprav za umetno zasneževanje. Vse bolj pa je jasno, da bo počasi – vsaj za nižje ležeča smučišča – to edino zagotovilo, ki bo omogočilo oziroma podaljšalo smučarsko sezono.

Tako je bil pred dnevi prav klavrn pogled na smučine v Bad Kleinkirchheimu na avstrijskem Koroškem – a res samo pogled, saj so bile proge vrhunsko pripravljene, delovale so vse na skupni dolžini 103 kilometre in vse žičniške naprave. Temperature na srečo vsaj ponoči padejo pod ledišče, kar jim omogoča zasneževanje. Zato ob morebitnem pogledu na spletne kamere nikar ne izgubite (za)upanja, da se vam ne obeta odlična zimska smuka, ki na pogled sicer bolj spominja na spomladansko.

Nockberge uvrščajo med najbolj privlačne naravne destinacije v tem delu Evrope.

Cene smučarskih vozovnic in nastanitev so to sezono zrasle v primerjavi z minulim letom (dnevna vozovnica za odrasle stane 67 evrov, za otroke 33), vendar je to, kot je poudaril Jakob Forsting iz koroškega turističnega urada, odziv na vse višje stroške. Zavedajo se, pravi, da se morajo prilagajati tako podnebnim spremembam, ki jih prikrajšajo za naravni sneg, kot navadam gostov, zato že dolgo niso več osredotočeni na zimsko sezono, ampak je vse večji poudarek tudi na poletni. »Približno pol – pol je razmerje gostov med poletno in zimsko sezono,« ugotavlja Forsting in dodaja, da pa prihodki poleti navadno niso večji. »V poletnih mesecih ponudniki cene prilagodijo oziroma znižajo v primerjavi z zimskimi, ko so stroški zanje seveda precej večji.«

Bad Kleinkirchheim sicer ni sinonim le za smučarske užitke, ampak že ime kraja z začetnim Bad (toplice) pove, da je povezan s termalnimi vrelci. Več hotelov oziroma zasebnih namestitev ima bazene (ti so po večini ogrevani), pravo termalno vzdušje pa je v dveh termah, in sicer v prvih avstrijskih toplicah Römerbad (Rimsko kopališče) in termah St. Kathrein.

Pogled iz Rimskih term na bele strmine

Raj za pohodnike

Kraj leži na območju gorovja Nockberge in Unescovega biosfernega parka, ključni pomen tega parka pa je model sonaravnega gospodarjenja in varovanja narave. Če so smučarji in zlasti otroci morda razočarani zaradi pomanjkanja naravnega snega, se tega razveselijo predvsem tisti rekreativci, ki imajo raje pohodništvo kakor smučanje. Pohodi po tamkajšnjem gorovju so v takšnih razmerah precej enostavni, zlasti pa varni, saj jim ne pretijo snežni plazovi, značilni za gole vrhove brez vegetacije.

Najvišji vrh v bližini in drugi najvišji v rezervatu je Großer Rosennock, ki se dviga 2440 metrov nad morsko gladino (prvak, gora Eisenhut, je le meter višja). Kljub višini je vzpon na Großer Rosennock razmeroma preprost, saj poti niso strme, zato je dostopen za pohodnike vseh starosti in sposobnosti. Vrhovi so lažje dostopni, če se do startne točke povzpnemo z gondolo iz St. Oswalda.

Sicer pa je poletje tisto, ki prinaša v Nockberge poseben čar, saj se celotno območje spremeni v raj za kolesarje in pohodnike. St. Oswald je še posebno priljubljen med kolesarji zaradi privlačnih poti s čudovitimi razgledi. Z vrhov seže pogled tudi v naše kraje – vse tja do Pece in Mangarta.