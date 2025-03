Ideja za izlet: razgledna točka na robu Jelovice (FOTO)

Ves zahodni rob Jelovice zastira naš pogled z Radovljiške ravnine. Planota se brez kakršnega koli predgorja strmo dvigne naravnost iz ravnine. Sredi pobočja se svetlika drobna točka. Nad njo se pne kopast vrh, ki ga z ravnine komajda opazimo, saj se zdi, kot da je del planote nad njo. To sta Lovski dom na Taležu in gozdnati Tolsti vrh, ki se pne nad njim.

Tolsti vrh se skriva pred pobočjem Jelovice in ga je težko opaziti.

V Radovljici se spustimo v dolino Save in se čez most odpeljemo proti vasici Lancovo. Usmerimo se proti Bodešču mimo sotočja obeh Sav. Pri še enem mostu pri Bodeščah je manjše parkirišče, in od tu se usmerimo v klanec. Dobro uro se vzpenjamo po mešanici kolovozov, gozdnih cest in poti.

Potem se strmina poravna in pred nami se odpre pogled na Lovski dom na Taležu, ki leži na višini 725 metrov in je praktično nov; kar blešči se in je kot iz škatlice. Stoji na temeljih predhodne koče, na samem robu strmine, lepo je, da ima precej veliko teraso. Z nje se odpre lep razgled nad ravnino okoli Radovljice, na Bled ter na kuliso Karavank v daljavi. Ni lepšega kot se pockrljati na soncu, uživati v dobri hrani in pijači lovskega doma in se imeti lepo.

Lovski dom je kot iz škatlice. FOTO: Janez Mihovec

Marsikomu urica sprehoda ni dovolj in zato se izplača potruditi še do Tolstega vrha z višino 883 metrov, do katerega je še pol ure hoda. Po pravici povedano nam je bil vrh ob obisku nekaj čisto novega. Gozdnati vrh se skriva pred pobočjem Jelovice in ga je pravzaprav težko opaziti. Do vrha z višino 883 metrov nas vodi sicer neoznačena, a dobro vidna planinska pot, na njem nas pričaka lesen steber z oznako višine in imenom hriba, razgled pa na žalost ne, saj je vrh v celoti prekrit z gozdom.

Dom na Taležu leži na višini 725 metrov.

Tako nam ostane le še vrnitev. Škoda bi se bilo vrniti na izhodišče po isti poti. Zato je mogoče še lepše, da nekaj minut pod Taležem zavijemo na še eno planinsko pot, ki nas pripelje na travnike ob Savi Bohinjki, prek katerih se nato po krožni poti vrnemo na naše izhodišče.