Ideja za izlet: potep po Obirskem za čudovite razglede (FOTO)

Minilo je že več kot sto let od plebiscita, a se zdi, da še po malem objokujemo izgubljeno slovensko narodnostno ozemlje. Obirsko, široka dolina, samotne kmetije in vrhovi okoli Obirja predstavljajo enega najlepših delov izgubljene Koroške. V krajih, kot sta Železna Kapla in Borovlje, se slovenščina počasi izgublja, na podeželju, v samotnih vaseh in kmetijah pa živi še naprej.

Le zapeljati se je treba, to pa nam vzame kar precej časa, saj gre za skrit in osamljen svet. Običajen dostop je prek Ljubelja in nato prek Borovelj v skrito dolino vse tja do vasi Zell Pfarre, Sele Cerkev. Največja vas v dolini je največja naselbina, za njo proti sedlu Šajda stoji še vrsta zaselkov in samotnih kmetij.

Pogled na severna ostenja Košute

Zajezitveno Bistriško jezero globoko spodaj

Vzpon nam vzame skorajda ves dan.

Kucmanova planina

Na sedlu je vožnje zaenkrat dovolj. Začetek poti gre po gozdni cesti, ki jo po markirani poti številka 623 prav kmalu zapustimo in nato še večkrat prečkamo. Po dveh urah strmega vzpona, ki poteka po gostem gozdu, se strmina poravna. Stopimo na opuščeno Kucmanovo planino.

Na njej nas pričakata lesen križ in nenavadna odprtina v zemlji. Gre za vhod v že davno opuščeni rudarski rov. Markirana pot nas vodi še naprej proti mogočni kopi 2139 metrov visokega Obirja. Vrh je daleč najvišji v okolici in z njega se odpre prelep razgled na dolino Drave in Visoke in Nizke Ture nad njo, na Obirsko globoko spodaj ter Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe že nazaj proti Sloveniji. Še prej pa se sprehodimo mimo ruševin nekdanjega planinskega doma in prek širnih travnikov, ki so posuti z gorskim cvetjem.

Vzpon na oba vrhova

Obir je mogočna gmota in eden izmed stranskih, nekoliko oddaljenih vrhov je tudi 2017 metrov visoki Kravji vrh. Škoda bi bilo, da se ne bi povzpeli na ta vrh visoko nad zajezitvenim jezerom potoka Bistrice globoko spodaj. Na manjšem sedlu zapustimo markirano pot na planini in se podamo na komajda vidno stezico.

Kravji vrh

Obirsko

Ta spočetka ne obeta dosti, saj je vse pobočje na gosto poraslo z borovjem, ki je v običajnih razmerah skorajda neprehodno, a stezica nas vodi ves čas proti vrhu Kravjega vrha. Slabe pol ure s planine potrebujemo, da stopimo na njegov vrh, kjer nas pričakata kovinski križ in še en lep razgled. Škoda bi se bilo vrniti po poti dostopa. Z vrha proti Kucmanovi planini vodi še ena drobna stezica. Prav mimo rudarskega rova spet nazaj na markirano stezico. Ob vzponu je ta odcep skorajda neviden, malo uporaben in zlahka zgrešljiv. Od tu se je treba vrniti le še na izhodišče.

Vzpon na oba vrhova je izlet po severnem robu slovenskega narodnega ozemlja, po robu Karavank mimo samotnih vasi in kmetij. Vzame nam skorajda ves dan, a nas nagradi s prelepimi razgledi.