Ideja za izlet: postanek z avtodomom v Godiču pri Kamniku (FOTO)

V Slovenija Eco Resortu v Godiču pri Kamniku so pred kratkim odprli nov avtokamp, pravzaprav urejeno postajališče za avtodome. »Gradnjo naše turistične pridobitve smo začeli leta 2015 in v enem letu postavili prvih 17 hiš,« je ob našem obisku povedal lastnik Matjaž Zorman.

»Avgusta 2016 smo naš Slovenija Eco Resort odprli za javnost. Vse do danes smo kompleks razvijali, dodajali tisto, kar smo potrebovali. Zdaj imamo 17 osnovnih apartmajev, ki ležijo ob Kamniški Bistrici. Hiške so opremljene s kopalnico in sanitarijami ter kuhinjo, potrebe pa so pokazale, da si gostje želijo tudi glampinga. Gre za hiške, v katerih so urejene spalnice, gostje pa imajo na voljo skupno kopalnico. Teh je zaenkrat 23, tako da lahko zdaj pri nas prenoči 146 gostov.«

V Slovenija Eco Resortu lahko prenoči kar 146 gostov. FOTO: Primož Hieng

FOTO: Osebni Arhiv

Kot je povedal Zorman, temu sledi ponudba v njihovi restavraciji in poleg tega vse druge aktivnosti, ki jih imajo gostje na voljo. Na primer pastirska akademija za otroke, ko lahko hranijo živali, ki živijo v Eco Resortu, od račk, srn in krav do ovac, tudi ribe lahko hranijo. Imajo velnes v naravi, savno z masažo in knajpanje v Kamniški Bistrici, igrajo lahko odbojko in namizni tenis ter druge športe.

V desetih letih so Slovenija Eco Resortu v Godiču podelili več pomembnih nagrad. Prva priznanja so najprej prejeli iz tujine, npr. priznanje National Geographic. »Imenovali so nas zeleni diamant v osrčju Evrope, po Forbesovi lestvici so nas uvrstili med 13 najboljših na svetu, naslednje leto smo bili med sedmimi najboljšimi v Evropi. V zadnjih štirih letih smo prisotni na Dnevih slovenskega turizma, ki jih organizira Turistična zveza Slovenije. V akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna smo postali ljubljenci ljudskih src, naslednjič smo dobili priznanje za gostoljubnost, potem spet nagrado za najlepši resort. S tem smo se lepo vključili v slovenski turizem in lepo dopolnjujemo ponudbo.«

Srečanje po odprtju avtokampa (z leve): Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport, Maja Pak Olaj, direktorica Slovenske turistične organizacije, in lastnik Slovenija Eco Resorta Matjaž Zorman FOTO: Osebni Arhiv

S stolpa je lep razgled na okolico. FOTO: Osebni Arhiv

Kot je povedal Zorman, največ gostov pred sezono in po njej prihaja iz Slovenije in Hrvaške, v glavni sezoni prevladujejo Nizozemci in Belgijci (kar 80 odstotkov). Zanima nas, kakšen je cilj gostov. »To je zelo različno. Ni kakega posebnega pravila. So gostje, ki ves dan ležijo ob reki Kamniški Bistrici. Drugi spet le najamejo apartma in potujejo po Sloveniji ter si ogledujejo glavne znamenitost.«

Voda odnesla hektar zemlje

Zadnja novost je avtokamp. Zakaj taka odločitev? »Avtokamp smo uredili po sili razmer,« je povedal Zorman. »To območje, kjer je zdaj avtokamp, je zelo močno nastradalo med poplavami avgusta 2023. Prvotno so bile to kmetijske površine, tu so bili najboljši pašniki in vrtovi. Približno en hektar veliko območje je voda preprosto odnesla. Direkcija za vode, ki je to sanirala, je uredila novo obzidje oziroma oporni zid iz kamna. Tu so nasipali pesek, tako da je namesto zemlje od tri do štiri metre nasutja, šodra. S tem se je podrla zgodba o kmetovanju, zato smo uredili prostor za avtodome.« Zasadili so živo mejo za vsak prostor posebej, zavedajo se, da se bodo rastline razrasle čez približno tri leta.

»V trenutnem položaju smo ta prostor namenili za počitek avtodomarjev, ker teren s peskom žal ne omogoča postavitve šotorov,« dodaja Zorman. Uredili so 14 luksuznih parcel, ki so tik ob vodi, kot mejo so zasadili grmovnice, da bodo omogočale malo zasebnosti. Uredili so dostopne poti in preostalo infrastrukturo, ki je v Sloveniji med boljšimi. Imajo oskrbovalne stebričke z elektriko, vodo in odtočne cevi za priklop t. i. sivih vod iz kopalnice in kuhinje.

Matjaž Zorman, lastnik Slovenija Eco Resorta FOTO: Primož Hieng

»Poplave avgusta 2023 so nas zelo prizadele, čeprav jih v naselju nismo občutili tako močno. Da, bilo je onesnaženo in resort je bil več dni zaprt, da smo vse počistili. Huje je bilo oktobra istega leta, ko je odneslo celotno območje, kjer je zdaj avtokamp. Oporni zid se je preprosto podrl in ni ga bilo več. Moč Kamniške Bistrice je bila nepopisna. V zadnjih 15 letih se na tem območju ni naredilo čisto nič,« je še dejal Zorman.