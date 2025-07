Ideja za izlet: Popotovanje po Tavčarjevi deželi (FOTO)

Poletje je pravi čas, da se odpravimo na izleti po Poljanski dolini. Vse je odeto v cvetje in zelenje. Postane nam jasno, zakaj je Ivan Tavčar tako rad zahajal v te kraje in zakaj je o ljudeh te doline ustvaril nekaj svojih najboljših del. Zapeljemo se skozi starodavno Škofjo Loko in se usmerimo navzgor po dolini Poljanske Sore.

Druga za drugo si po dolini vrste starodavne vasi, na slemenih vrhov nad dolino pa se pno starodavne cerkvice. V Poljanah zavijemo ostro levo, prečkamo reko in se vrnemo po toku navzdol do vasi Hotovlja. Skozi vas teče grapi podobna dolina Retoveljščice. Na robu vasi prečkamo potok in se začnemo strmo vzpenjati. Prve pol ure hoda grizemo kolena, saj se pot strmo vzpenja. Ko prispemo na greben, strmina popusti. Sedaj se pokrajina spremeni. Iz gostega gozda stopimo v kulturno krajino. Gozda je še kar nekaj, a vmes so sadovnjaki, polja in samotne kmetije. Tu prvič pridemo do razgleda. Na drugi strani doline je točno pred nami izredno lepa cerkev svetega Volbenka z Blegošem v ozadju.

Razgled po Poljanski dolini je čudovit.

Cerkev svete Sobote leži na manjši vzpetini z višino 832 metrov.

V dolino se vrnemo po poti pristopa

Na naši poti si samotne kmetije sledijo druga za drugo. Najprej je to Ahternik, Platiša in nato Kamenšek. Potem se pred nami na Bukovem vrhu odpre pogled na cerkev svete Sobote. Leži na manjši vzpetini z višino 832 metrov. Z dna doline smo se dvignili za štiristo višinskih metrov, za pot pa smo potrebovali uro in pol hoda.

Sveta Sobota je starodavna cerkvica iz 16. stoletja. V toku stoletij je bila temeljito predelana. Nekdanja gotska cerkvica je danes po videzu baročna cerkev z značilnim čebulastim zvonikom.

Cerkvica na vrhu

Na vrhu se splača pomartinčkati na klopcah ob cerkvenem zidu in se razgledati naokoli. Naprej proti jugu je odrezan vrh Pasje Ravni. Nekdaj je bil vrh z višino 1029 metrov najvišji vrh Polhograjskega hribovja. Po z današnjega vidika nekoliko čudni logiki je vrh v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja dobil strateški pomen: vojska je odstrelila vrh hriba in na tako pridobljeni ravnici postavila izstrelišče protiletalskih raket. Pogled na druge strani je bistveno bolj prijazen. Globoko pod nami je Poljanska dolina, vsa še v jutranjih meglicah. Nad njo se pne kopasto pobočje Blegoša.

To je svet samotnih kmetij.

Vsega lepega je enkrat konec. V dolino se vrnemo po poti pristopa. Da pa se ne bi prav v celoti vračali po isti poti, v Hotovlji zavijemo na makadamsko cesto, ki nas ob desni brežini Sore popelje do Tavčarjevega dvorca na Visokem. Pred dvorcem stoji kip književnika, darilo slovenskega izseljenca iz Združenih držav Amerike. Pisatelj je že vedel, zakaj je pred stoletjem in pol kupil starodavno kmetijo. Pogledaš naokoli in se zaveš, da skoraj ne bi moglo biti lepše.