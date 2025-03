Ideja za izlet: po Posavskem hribovju (FOTO)

Severno od Save, tik pred tistim, ko reka zapusti slovensko ozemlje, se dviga Posavsko hribovje. Obsežno hribovito območje Kozjanskega svoj najvišji vrh doseže na Bohorju. Bohor je gmota z najvišjim Velikim Javornikom s 1023 metri višine. Nanjo vodi kopica markiranih poti. Dolžino in zahtevnost si lahko izberemo kar sami.

Najdaljša je pot iz Lesičnega, od koder do vrha potrebujemo skorajda štiri ure hoda. Po Bohorju vodi ogromno gozdnih cest in se pod vrh lahko skorajda pripeljemo. Morda najlepša je speljana po južnih pobočjih, s katerih se spušča več potokov, in tako si lahko ogledamo še slapove, ki so povezani v Pot štirih slapov.

Pogled po Posavju

Morda najlepša vodi po južnih pobočjih, s katerih se spušča več potokov.

Slap Bojanca

Ta ni v najboljšem stanju; slapova Bojavnik in Bojanca si lahko ogledamo sorazmerno enostavno, za ogled preostalih pa je to bolj kot ne pohod po divjini.

Bohor je priljubljen vrh

Po južnih pobočjih pridemo do Doma na Bohorju. Ta leži na višini 896 metrov. Z njegovega preddverja se odpre lep razgled po Posavju. Še lepši pa je, če se povzpnemo na vrh nekaj minut oddaljenega Plešivca. Na njem nas pozdravita oddajnik in razgled še na vzhodno stran po Kozjanskem. Od planinskega doma se odpravimo na vrh Velikega Javornika, kako uro proč. Markirana pot nas najprej vodi po makadamski cesti. Po prihodu na manjše križišče stopimo na gozdno pot, ta se po nekaj minutah hoje zaključi z zanko, namenjeno obračanju tovornjakov za prevoz hlodovine.

Od tu se zlagoma dvigamo po gozdni poti, spremljajo nas travniki čemaža. Na vrhu Velikega Javornika nas pričaka precej velika jasa. Na najvišji točki stoji kamnito geološko znamenje, ob robu jase pa še lovska preža. Čeprav je vrh Javornika brez gozda, z njega ni posebnega razgleda. Zanj se moramo potruditi do nekaj minut oddaljene razgledne točke. Od tam se odpre pogled na zahodno stran, in sicer proti precej oddaljeni Lisci. Takrat se zavemo prave obsežnosti Bohorja. Številni kažipoti nas usmerijo na sosednje vrhove in do vseh se pride v nekaj urah hoje.

Po gozdovih čemaža

Dom na Bohorju

Bohor je priljubljen vrh planincev iz jugovzhodne Slovenije. Številne makadamske poti, gozdne ceste in markirane planinske poti nas popeljejo križem kražem po tem obsežnem hribu. Bohor ima vse, kar imajo veliki: posamezne kmetije, številne travnike na svojih pobočjih ter nepregledne gozdove. Prav idealno, da se potepemo po skritih kotičkih naše domovine.