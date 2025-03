Ideja za izlet: od Ogleja do Svete Gore

V sklopu Evropske prestolnice kulture (EPK) je nastal Goriški camino ali Iter Goritiense. Gre za 82 kilometrov dolgo romarsko pešpot, ki povezuje pomembno zgodnjekrščansko središče Oglej v Italiji in Sveto Goro v Sloveniji, najbolj znano romarsko svetišče na Primorskem.

Prva in v celoti ravninska etapa se začne v Ogleju, kjer popotnik dobi romarski potni list, v katerega do Svete Gore zbira žige, in zaključi v Zagraju. Druga etapa pelje po Krasu čez mejo v Slovenijo, teren je bolj razgiban, zaključi na Mirenskem gradu, najzahtevnejši del je spust s Cerja. Tretja etapa pelje nazaj v Italijo in se zaključi v Gorici, zadnja vodi prek Nove Gorice na Sveto Goro, vzpon je najzahtevnejši del camina.

»Zdelo se nam je optimalno, da bi pot prehodili v štirih dneh. Seveda jo bodo nekateri že v dveh, treh, drugi pa bodo zanjo potrebovali pet ali šest dni,« je povedal izkušeni pohodnik Nace Novak, ki je zasnoval slovenski del trase. Italijanskega je trasiral Andrea Bellavite, direktor Fundacije Socoba, ki upravlja baziliko v Ogleju.

Goriški camino ima vse, kar imajo veliki, zato je dobra vaja za daljše pohode. Pot so označili s Salomonovim vozlom, starodavnim simbolom večnosti, ki se pojavlja na mozaikih Oglejske bazilike. Ker oznak ni bilo možno postaviti po celotni poti, si pohodniki s spletne strani camina itergoritiense.eu na telefon naložijo GPX-sledi. Za jasnejše smerokaze bodo poskrbeli s postavitvijo tabel. Letos bo izšel tudi vodnik po caminu, razmišljajo, da bi pot označili še v obratno smer in postavili tudi kolesarsko različico. Zanimanje za camino, ki je zaradi mile goriške klime prehoden vse leto, je veliko. Največ je Slovencev, sledijo Italijani.