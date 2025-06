Ideja za izlet: očarljivi Kubed (FOTO)

Slovensko Istro lahko razdelimo na dva neenaka dela. Prvi del, tisti ob morju, vrvi od življenja. Vsepovsod je polno ljudi, prometa in industrije. Drugi del je njegovo nasprotje in morda še bolj zanimiv. Takoj ko se oddaljimo od obale, morja in mest, se podoba pokrajine popolnoma spremeni.

Vsepovsod je polno gričkov in na njih kamnite kraške vasi. Nobenega vrveža ni več, le gozdovi, polja in vinogradi. Petnajst kilometrov od Kopra po toku reke Rižane navzgor, nedaleč od njenega izvira, najdemo Kubed. Težko je iti mimo njega. Sredi vasi je na kamniti vzpetini starodavna cerkev s prostostoječim zvonikom.

Zvonik je bil nekoč obrambni stolp s petimi stranicami.

Vas si je najbolje ogledati z vzponom na vzpetino. Le nekaj minut potrebujemo, da se sprehodimo nanjo, na naše presenečenje so na njej ostanki stare trdnjave. Prvič je Kubed omenjen že leta 1067, ko ga je nemški cesar Henrik IV. podaril freisinškim škofom. Že v 13. stoletju so ga prevzeli Benečani in utrdili v kaštel, saj je bilo območje z razgledom na Kraški rob, kjer je že bila Avstrija, skozi vso zgodovino obmejno ozemlje. S tem pa tudi prizorišče številnih vojn med nasprotniki.

Svoje so dodali še Turki in Uskoki, ki so sem vdirali v 15. in 16. stoletju. Poleg obzidja kaštela je prav posebno zanimiva baročna cerkvica, naslednica številnih predhodnih prezidav, ki nosi letnico 1860. Nekaj deset metrov stran je samostoječ zvonik, ki je postavljen v obliki petkotnika. Prezidan je iz nekdanjega obrambnega stolpa. Še danes je kaštel naseljen, v njem je nekaj hiš, ki se z eno stranjo tiščijo obzidja.

Sprehod po kamniti kraški vasi je pravi užitek.

Vaška cerkev

Najbolj obljudene čase je Kubed doživel v 19. stoletju, ko je v vasi živelo več kot štiristo ljudi. Ti časi so že davno mimo. Precej ljudi je zvabila Amerika, nekdaj razvijajoča se industrija v obalnih mestih, svoje je dodal še italijanski teror, ki je šolo, v kateri so poučevali v slovenskem jeziku, ukinil leta 1924. Med drugo svetovno vojno so vas požgali Nemci. A kljub vsemu je vasica, ki je od Kopra oddaljena 15 kilometrov, še vedno živa. Število prebivalcev že nekaj desetletij vztraja okoli 165.

Pogled na Kubed in njegove rdeče strehe

Sprehod po kamniti kraški vasi je pravi užitek. Še posebno se jo splača obiskati novembra, ko vsako leto organizirajo osmico. Običaj izvira iz 18. stoletja, ko je cesarica Marija Terezija vasi dovolila osemdnevno prosto prodajo vina. Danes skozi Kubed vodi pot proti Hrastovljam in naprej proti Kraškemu robu. Pot nas popelje tudi na grič nasproti vasi, z razgledišča pa se odpre prelep razgled na to srednjeveško vas v zaledju Istre.