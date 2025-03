Ideja za izlet: najvišji vrh grebena Cimprovka (FOTO)

Številni planinci, ki se podamo v osrednji del Škofjeloškega hribovja, se največkrat povzpnemo na Porezen. Vrh je dominanten daleč naokoli in v njegovi senci se skriva greben Cimprovke. Najvišji vrh grebena je 1360 metrov visoka Kopa.

Po grebenu je speljana krožna pot. Običajno se začne pri kmetiji Raspet, lahko pa začnemo tudi prej, kjer koli v dolini Davče. Čez drn in strn se mimo samotnih kmetij povzpnemo do kmetije Raspet in potem nadaljujemo po grebenu Cimprovka. Od tu lahko nadaljujemo še naprej po drugih vrhovih v okolici.

Kopa je popolnoma drugačna od precej pohlevnega grebena.

Pogled na Triglav

Naša pot nas pelje nekaj časa po južnih pobočjih, nato pa zavije na severno stran. Pot je nezahtevna in primerna za kogar koli. Z južnih pobočij se odpira pogled proti Blegošu, s severnih pa na Porezen.

Na vrhu Kope

Po dobri uri hoda se povzpnemo na vrh Cimprovke. Vendar nas tu pričaka presenečenje. Vrh grebena ni nič posebnega pa še v celoti je poraščen. Vendar se sama po sebi za cilj ponuja Kopa. Nekaj minut je oddaljena in je popolnoma drugačna od precej pohlevnega grebena. Kot nekakšen mozolj je nalepljena na greben, z vseh strani pa jo obdajajo prepadna pobočja. Z grebena se tako spustimo nekaj deset metrov navzdol, nato pa spet strmo nazaj v hrib.

Proti Blegošu

Tam je Porezen.

Na vrhu Kope nas pričakata klopca pa tudi prelep razgled daleč naokoli. Globoko spodaj leži Cerkno in vidi se vse tja do Trnovskega gozda. Pogled nazaj po grebenu Cimprovke pa nam seže vse do Blegoša v daljavi.

Vidimo Črno prst.

Greben Cimprovke se kar ponuja za nedeljski izlet. Vzemimo si torej čas in se mimo samotnih kmetij in zaselkov povzpnimo na to zanimivo, a čisto premalo znano goro sredi Škofjeloškega hribovja.