Ideja za izlet: mimo samotne planine na razgledni vrh (FOTO)

Kot mogočen greben se južno od Bohinjskega jezera nad dolino Save Bohinjke vleče pas gora. To so Spodnje bohinjske gore, zadnji izrastek Julijskih Alp, preden se te končajo nekje tam pri Ratitovcu.

Na gore po grebenu je speljanih kopica markiranih poti, tokrat se odpravimo na 1844 metrov visoko Črno prst. Gora je ena najbolj znanih na grebenu, tudi zaradi tega, ker tik pod njenim vrhom stoji priljubljen planinski dom Zorka Jelinčiča. Ena manj znanih poti na vrh je tista, ki vodi prek planine Osredek.

Laški Rovt je naše izhodišče.

Planina Osredki

Vzpon začnemo nekaj kilometrov naprej od Bohinjske Bistrice, pred jezerom v vasici Laški Rovt. Najprej se sprehodimo po asfaltirani cesti, a ne hudo daleč, le do zaselka Žlan. Tam stopimo na markirano pot in se strmo vzpenjamo v pobočje in ob poti še kar nekajkrat prečkamo gozdne poti. Po dveh urah strmega vzpona stopimo na planino.

Ta je ena manjših pri nas. Na njenem pobočju najdemo planšarski dom, kal za napajanje živine, in to je bolj ali manj vse. Pa seveda kar nekaj živine, ki je last bližnje agrarne skupnosti Savica. Prav idilično. Vse je čisto enostavno in prizadevni pastir, ki skrbi za živino, z največjim veseljem obrazloži potek vseh planinskih poti v okolici.

Pogled s Črne prsti na Lisec

Planinski dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti

Na planini se za nekaj trenutkov rešimo strmega vzpona. Pa ne za dolgo. Pot nas popelje v široko dolino, iz katere se markirana planinska pot spet strmo vzpne vse tja do sedla med glavnim grebenom in Liscem. Še nekaj deset minut potrebujemo, da se povzpnemo na greben in najhuje je za nami.

Vrh je neizrazit, vso pozornost pritegne planinski dom tik pod njim.

Vso pozornost pritegne planinski dom

Do Črne prsti je po grebenu le še petnajst minut zmerne hoje, ki zaključi skorajda štiriurni vzpon. Vrh gore je pravzaprav neizrazit, vso pozornost pritegne planinski dom tik pod njim, nekako v zavetju gore. Po grebenu je nekdaj tekla predvojna meja med kraljevinama Italijo in Jugoslavijo. Južni del je bil italijanski, utrdili so mejo s serijo vojašnic in mejnih karavel. Slednje so delali po enem in istem industrijskem vzorcu: po Julijskih Alpah je tovrstnih ruševin precej in vse so si podobne kot jajce jajcu. Le planinski dom je nekoliko drugačen, saj so mu že prav kmalu sezidali še dodatno nadstropje in ga ohranili kot planinsko kočo.

Globoko spodaj je Bohinjska Bistrica.

Do Črne prsti smo potrebovali štiri ure.

Z vrha Črne prsti se odpre prelep razgled na Julijske Alpe, Bohinjsko jezero globoko spodaj, Škofjeloško hribovje in tako rekoč vse tja do Jadranskega morja daleč na jugu.

Razgled je čudovit.

