Ideja za izlet: jama, grad in razstava (FOTO)

Park Postojnska jama je dom dveh svetovnih znamenitosti: Postojnske jame, ki velja za največjo turistično jamo v Evropi, in Predjamskega gradu, ki je kot največji jamski grad na svetu zapisan v Guinnessovo knjigo rekordov.

Ob tem in več kot 200-letni zgodovini turizma ni naključje, da je predsednik upravnega odbora Postojnske jame Marjan Batagelj pred 10 leti uresničil svojo dolgoletno željo in v Parku postavil največji razstavni paviljon o krasu in zgodovini Postojnske jame na svetu: »To ni bila samo moja, temveč želja številnih upravljavcev in generacij pred menoj. Z odprtjem Expa pred desetimi leti smo uresničili svoje poslanstvo.« Danes je razstavni paviljon pogosta izbira za ekskurzije, saj na privlačen, zabaven in dinamičen način razlaga kras in kraške pojave ter hkrati izpolnjuje učne cilje iz kurikuluma devetletke.

Vsi so navdušeni nad človeško ribico. FOTO: Iztok Medja

»Interaktivni muzej Expo je dobitnik prestižne nagrade sejalec za inovativne presežke v turizmu. Navdušuje s sodobno muzejsko tehnologijo, ki obiskovalce seznanja z zgodovino Postojnske jame, njenimi geološkimi značilnostmi, skrivnostnim živalskim in rastlinskim svetom, izjemno privlačni pa so tudi avtentični eksponati iz časov Franca Jožefa in princese Sissi,« so ob jubileju povedali v Parku Postojnska jama.

Predjamski grad je največji jamski grad na svetu. FOTO: Primož Hieng

Ob jubileju

Jama je od nekdaj privabljala (znamenite) obiskovalce in narekovala razvoj turizma v regiji. Ob jubileju v času šolskih zimskih počitnic podarjajo družinski popust, ki poleg vodenega obiska Postojnske jame v slovenskem jeziku vključuje vožnjo z rdeče-rumenim jamskim vlakcem in ogled velikega akvarija s človeškimi ribicami: dva odrasla plačata, do dva otroka do 15 let pa Postojnsko jamo z jamskim vlakcem obiščeta brezplačno. Hkrati predlagajo ogled drugih njihovih znamenitosti, kot je Vivarij, kjer lahko spoznate jamske živali v edinem podzemnem živalskem vrtu v Sloveniji.

Interaktivna razstava navdušuje otroke in odrasle. FOTO: Iztok Medja

Za pravo grajsko izkušnjo obiščite Predjamski grad; v 123 m visoki navpični steni je vklesan že več kot 800 let star neosvojljiv srednjeveški čudež. Tako poseben in edinstven, da se uvršča v deseterico najbolj fascinantnih gradov na svetu, hkrati pa tako romantičen, da ga mnogi izberejo za poročni obred. Za največjim jamskim gradom na svetu je preplet skrivnih rovov, od koder je na roparske pohode odhajal vitez Erazem Predjamski. V Jami pod gradom so svoje domovanje našli netopirji; na ogled je od maja do septembra.