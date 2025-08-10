Ideja za izlet: izgubljeno svetišče sredi gozda (FOTO)

V tretjem stoletju našega štetja je Rimski imperij dosegel največji obseg. Segal je od Škotskih hribovij do Maroka in – še najvažnejše – do meja še enega velikega imperija: sasanidske Perzije daleč na vzhodu. Oba imperija sta se dajala za prevlado na Bližnjem vzhodu, rezultat tega merjenja moči pa je bila vojna, ki je s presledki trajala več stoletij.

Vendar je tudi pri sovražnikih tako, da so si med sabo izmenjavali različne stvari. Vera pri vsem tem ni bila izjema. Rimljani so Perzijcem dali krščansko vero, Perzijci pa Rimljanom nepremagljivega boga Mitro.

Tu je bil antični kamnolom.

Verovanje v Mitro je bilo nekaj posebnega. Rezervirano je bilo le za moško polovico prebivalstva, saj je bilo verovanje skrivno. Nič čudnega torej, da so starodavne mitreje postavljali na odročnih in težko dosegljivih krajih.

V bližini Rožanca v Beli krajini je v gozdu Judovje nekdanji rimski kamnolom. Dosežemo ga tako, da na poti iz Ljubljane pred Črnomljem zavijemo desno in se po makadamski cesti zapeljemo v nepregledni gozd. Kmalu prečkamo železniško progo, ki na tem kraju prav neprijetno zavija. Zaradi tega je preglednost vprašljiva stvar in nekaj pozornosti in pazljivosti nikakor ne bo odveč.

Na najvišji steni najdemo prizor, ki je značilnost vseh mitrejev, kjer koli pač že so.

Kamnolom, ki se odpre pred našimi očmi, je nekaj nenavadnega. Do njega pridemo po nekakšnem skalnem hodniku. Z vseh strani je obdan s kamnitimi stenami. Dno je začuda čisto vodoravno in tvori naravni amfiteater. Na najvišji steni najdemo prizor, ki je značilnost vseh mitrejev, kjer koli pač že so: bog Mitra ubija bika, po perzijski legendi prvo ustvarjeno živo bitje, iz katerega se je razvilo vse preostalo.

Podobo je že nekoliko načel čas in jo le s težavo še razberemo.

Rožanec je slikovit kraj sredi Bele krajine

Nad približno kvadratni meter veliko podobo, ki jo je že nekoliko načel čas in jo le s težavo še razberemo, nam napis pove: nepremagljivemu bogu Mitri so svetišče postavili trije Publiji Elijevi; Nepos, Prokul in Fiomin, v svoj in svojih blagor. Poleg njih stoji še nekaj živalske simbolike iz iranske, predmuslimanske mitologije: pes, kača, škorpijon in krokar.

Slikovito pol leseno, pol kamnito cerkvico obdaja zid, znotraj je malo vaško pokopališče.

Konec antike je prinesel vzpon krščanstva in mitraizem je zlagoma zdrsnil v pozabo. Nova vera je na mestu antičnih svetišč ali pa v njihovi neposredni bližini postavila svoja svetišča. V vasi Rožanec se moramo sprehoditi še kakih deset minut v pobočje. Na vrhu nas pričaka slikovita cerkvica svetega Jurija, svetnika, ki se je izkazal v boju proti nevernikom. Slikovito pol leseno, pol kamnito cerkvico obdaja zid, znotraj njega je malo vaško pokopališče.

Nad podobo je napis.

Rožanec je slikovit kraj sredi Bele krajine. Popelje nas dve tisočletji v preteklost na mesto slikovitega svetišča, enega redkih v Sloveniji, ki se je ohranil do današnjih dni.