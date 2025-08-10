LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: izgubljeno svetišče sredi gozda (FOTO)

Rožanec sredi Bele krajine nas popelje dve tisočletji v preteklost; tamkajšnji mitrej je eden redkih v Sloveniji, ki se je ohranil do današnjih dni.
Fotografija: Na vrhu nas pričaka cerkev svetega Jurija, ki se je izkazal v boju proti nevernikom. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec
Na vrhu nas pričaka cerkev svetega Jurija, ki se je izkazal v boju proti nevernikom. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Janez Mihovec
10.08.2025 ob 17:15
Janez Mihovec
10.08.2025 ob 17:15

V tretjem stoletju našega štetja je Rimski imperij dosegel največji obseg. Segal je od Škotskih hribovij do Maroka in – še najvažnejše – do meja še enega velikega imperija: sasanidske Perzije daleč na vzhodu. Oba imperija sta se dajala za prevlado na Bližnjem vzhodu, rezultat tega merjenja moči pa je bila vojna, ki je s presledki trajala več stoletij.

Vendar je tudi pri sovražnikih tako, da so si med sabo izmenjavali različne stvari. Vera pri vsem tem ni bila izjema. Rimljani so Perzijcem dali krščansko vero, Perzijci pa Rimljanom nepremagljivega boga Mitro.

Tu je bil antični kamnolom.
Tu je bil antični kamnolom.

Verovanje v Mitro je bilo nekaj posebnega. Rezervirano je bilo le za moško polovico prebivalstva, saj je bilo verovanje skrivno. Nič čudnega torej, da so starodavne mitreje postavljali na odročnih in težko dosegljivih krajih.

V bližini Rožanca v Beli krajini je v gozdu Judovje nekdanji rimski kamnolom. Dosežemo ga tako, da na poti iz Ljubljane pred Črnomljem zavijemo desno in se po makadamski cesti zapeljemo v nepregledni gozd. Kmalu prečkamo železniško progo, ki na tem kraju prav neprijetno zavija. Zaradi tega je preglednost vprašljiva stvar in nekaj pozornosti in pazljivosti nikakor ne bo odveč.

Na najvišji steni najdemo prizor, ki je značilnost vseh mitrejev, kjer koli pač že so.
Na najvišji steni najdemo prizor, ki je značilnost vseh mitrejev, kjer koli pač že so.

Kamnolom, ki se odpre pred našimi očmi, je nekaj nenavadnega. Do njega pridemo po nekakšnem skalnem hodniku. Z vseh strani je obdan s kamnitimi stenami. Dno je začuda čisto vodoravno in tvori naravni amfiteater. Na najvišji steni najdemo prizor, ki je značilnost vseh mitrejev, kjer koli pač že so: bog Mitra ubija bika, po perzijski legendi prvo ustvarjeno živo bitje, iz katerega se je razvilo vse preostalo.

Podobo je že nekoliko načel čas in jo le s težavo še razberemo.

Rožanec je slikovit kraj sredi Bele krajine

Nad približno kvadratni meter veliko podobo, ki jo je že nekoliko načel čas in jo le s težavo še razberemo, nam napis pove: nepremagljivemu bogu Mitri so svetišče postavili trije Publiji Elijevi; Nepos, Prokul in Fiomin, v svoj in svojih blagor. Poleg njih stoji še nekaj živalske simbolike iz iranske, predmuslimanske mitologije: pes, kača, škorpijon in krokar.

Slikovito pol leseno, pol kamnito cerkvico obdaja zid, znotraj je malo vaško pokopališče.
Slikovito pol leseno, pol kamnito cerkvico obdaja zid, znotraj je malo vaško pokopališče.

Konec antike je prinesel vzpon krščanstva in mitraizem je zlagoma zdrsnil v pozabo. Nova vera je na mestu antičnih svetišč ali pa v njihovi neposredni bližini postavila svoja svetišča. V vasi Rožanec se moramo sprehoditi še kakih deset minut v pobočje. Na vrhu nas pričaka slikovita cerkvica svetega Jurija, svetnika, ki se je izkazal v boju proti nevernikom. Slikovito pol leseno, pol kamnito cerkvico obdaja zid, znotraj njega je malo vaško pokopališče.

Nad podobo je napis.
Nad podobo je napis.

Rožanec je slikovit kraj sredi Bele krajine. Popelje nas dve tisočletji v preteklost na mesto slikovitega svetišča, enega redkih v Sloveniji, ki se je ohranil do današnjih dni.

Nova vera je na mestu antičnih svetišč ali pa v njihovi bližini postavila svoja svetišča.

