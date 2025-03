Ideja za izlet: iz kupole med zvezde (FOTO)

Na najvišji točki Golt, ob akumulacijskem jezeru na nadmorski višini 1600 m, stojijo štiri kupole, zasnovane za nepozabno petzvezdično izkušnjo zimske noči pod zvezdami. Te ekskluzivne kupole, postavljene na lesenih podestih iz visokokakovostnih materialov, obiskovalcem omogočajo doživetje narave v njeni najpristnejši obliki.

Tretjina površine vsake je transparentna, kar omogoča neomejen pogled v zvezdnato nebo. Obiskovalci tako lahko s teleskopi raziskujejo skrivnosti vesolja. Digitalizirana izkušnja dodatno obogati nočno opazovanje, saj prek aplikacije spremljate gibanje zvezd in nebesnih teles, kar omogoča vpogled v vesolje na način, ki je bil doslej dostopen le za profesionalne astronome. To omogoča resnično globoko povezavo z nočnim nebom.

Za udobje je poskrbljeno.

Lovci na zvezde imajo popolne pogoje za dolgo in vztrajno opazovanje – poskrbljeno je za udoben počitek in okrepčilo. V bližnji koči Trije ploti so na voljo lokalne specialitete iz pristnih sestavin, kar omogoča okušanje domačih dobrot med nočnim raziskovanjem zvezd.

Za udobje je poskrbljeno.

Kjer se združita nebo in zemlja

Kupole so dostopne z novo štirisedežnico Smrekovec, ki popelje obiskovalce čez planoto Golte, medtem ko uživajo v osupljivih razgledih. So idealno izhodišče za vse ljubitelje narave in raziskovalce mirnih planinskih poti, ki se vijejo po okoliških pašnikih, skozi gozdove in prek kraške planote, vse do čudovitih razglednih točk. V tem edinstvenem prostoru, kjer se združita nebo in zemlja, so kupole zasnovane po načelih trajnosti in harmonije z naravo. Usmerjene proti zahodu omogočajo neoviran pogled na čudovite sončne zahode in nočno nebo.

Letne čase dodatno obogatijo poletni pašniki s kravicami, ki dodajajo pridih domačnosti, in zasnežena pobočja pozimi, ki obiskovalce vabijo k užitkom na snegu.

Vsaka kupola ima udobno zakonsko posteljo in dodatno ležišče, popolnoma opremljeno kopalnico, klimatsko napravo ter toplo in estetsko dovršeno notranjost, ki ustvarja sproščeno vzdušje.

Dostop je mogoč s sedežnico ali peš (velja le zunaj zimske sezone), za dostavo prtljage je poskrbljeno.