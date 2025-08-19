Ideja za izlet: iz grajskih ostalin zidali vas Podgrad (FOTO)

Gradovi so bili od nekdaj znak srednjeveških, že davno minulih časov. Bili so nosilci oblasti in poleg cerkva redke zidane zgradbe. Lesene kmečke stavbe so skozi stoletja z redkimi izjemami propadle, gradovi pa so se ohranili. Tisti srečni v svoji prvobitni podobi, drugi pa v obliki ruševin.

Eden izmed slednjih je žal grad Mehovo. Leži na strmem griču, po njem imenovanem Mehovski hrib, nad vasjo Podgrad, 15 kilometrov od Novega mesta na obronkih Gorjancev. Grad je imel zelo pomembno nadzorno vlogo, saj v bližini poteka cesta čez prelaz Vahta, ki je glavna povezava med Dolenjsko in Belo krajino.

Grajski stolp

Ostanki gradu Mehovo so prijetna izletniška točka.

Grad so po vsej verjetnosti pozidali grofje Višnjegorski že v davnem 12. stoletju. Iz leta 1162 izhaja, da ga je upravljal njihov ministerial, vitez Hartwick de Micho. V 13. stoletju je grad prišel v last Habsburžanov. V naslednjih stoletjih je lastništvo prehajalo med več rodovinami. V prvi polovici 14. stoletja se je na Mehovo preselil Viljem Mengeški, čigar nasledniki so se imenovali po Mehovem. Grad je bil še v lasti Celjskih grofov, pa spet Habsburžanov in nato Mindorferjev.

Grajske ostaline kot gradbeni material

V 16. stoletju je dobil pomembno vojaško vlogo. Začeli so se namreč turški vpadi in postal je pomembna vojaška postojanka. Turkom gradu nikdar ni uspelo zavzeti, so ga pa v času velikega kmečkega upora v letu 1515 uporni kmetje. Požgali so ga ter ubili tako graščaka kot njegovo ženo in dva sinova. Grad so obnovili in je bil naseljen do 17. stoletja. Zadnji lastniki, grofje Paradeiserji, so ga nato opustili in se preselili v graščino Ruperčvrh pri Novem mestu.

Pogled na Podgrad

Grad se je v naslednjih stoletjih spreminjal v mogočne razvaline. Te so stale še do konca 19. stoletja, ko so v spodaj ležeči vasi Podgrad gradili šolo, župnišče in obnavljali cerkve. Grajske ostaline so brez posebnih težav uporabili kot gradbeni material. Dandanes je grad Mehovo prijetna izletniška točka.

Ruševine so lahko dostopne.

V vasi Podgrad parkiramo ob šoli in gasilskem domu in se po nekdanji grajski dostopni poti v 15 minutah povzpnemo do ruševin. Ohranili so se ostanki obodnega zidu, nekaj grajskih stolpov in vodnjaka. Ruševine so zgledno urejene. Vse je pokošeno, stojijo informativne table, vetrna roža in klopce. Z dvorišča se odpre lep razgled na spodaj ležečo vas ter po vsej Beli krajini in Gorjancih.