Ideja za izlet: grad na rečnem okljuku v Beli krajini (FOTO)

Reka Lahinja je s svojimi triintridesetimi kilometri dolžine najdaljši vodotok, ki teče le po Beli krajini. Izvira v manjši zatrepni dolini pri vaseh Knežina, Belčji Vrh in Mali Nerajec. Precejšen del poti proti Kolpi, v katero se izliva pri Metliki, preteče po kakih dvajset metrov globoki strugi. Morda najlepši pogled nanjo je pri naselju Gradac približno na polovici njene poti. Reka naredi velik okljuk in se obrne le za malenkost manj kot poln krog. V okljuku je nastala manjša ravnina, na katero je dostop le skozi nekaj deset metrov široko ožino.

Naši predniki so že pred tisočletjem spoznali strateški položaj na okljuku reke in že v 13. stoletju je bil v ožini prvikrat omenjen grad pod imenom Graecz. Njegov prvi lastnik je bil Herbort von Graecz, v nadaljnjih stoletjih pa se je lastništvo precej menjalo. Njegov pomen je zrasel v času turške nevarnosti, ko je bila Bela krajina del Vojne krajine in je bila nevarnost turških vpadov vseprisotna.

Grad Gradac stoji na rečnem okljuku.

Grb srednjeveških lastnikov

Gradac na okljuku Lahinje skriva starodavni grad.

Leseni most je obnovljen.

Gradac je v tem času zrasel v mogočno utrdbo. Prek ožine so izkopali obrambni jarek, čezenj postavili lesen (dvižni) most in grad tako naredili skorajda neosvojljiv.

Obnovili so streho in grajski most

V 17. stoletju vojaške nevarnosti ni bilo več in zgradba je po številnih prezidavah dobila podobo udobnega bivalnega gradu. Njegovi lastniki so bili še vitez Friedau, rodbina Ottenfels-Gschwind ter v 20. stoletju veletrgovec Šutej iz Zagreba.

Povojni časi mu niso bili naklonjeni in grad je bil prepuščen propadu. V tem času je izginil tudi pisan priročni urbar belokranjskega gospostva, ki je bil edini znani urbar, napisan v slovenskem jeziku. Po navadi so bili urbarji kot evidence davčnih obveznosti pri nas napisani v latinskem ali nemškem jeziku, ta pa je bil izjema.

Leta 1999 je lastnik gradu in okolice postala država in vzniknilo je nekaj upanja, da bo grad doživel obnovo. Obnovili so streho in grajski most, a dela je ostalo še veliko. Gradac sestoji iz bivalne stavbe visokega gradu, zraven postavljene gospodarske stavbe iz 19. stoletja, nizkega gradu, v katerem je bila nekdaj šola. Na okljuku Lahinje je bil nekdaj tudi prelep park, ki pa je bolj ko ne zapuščen, zarasel in prepuščen propadu.

Bela krajina je slikovit valovit svet, poln vinogradov in prelepih vasi. Ena takšnih je tudi Gradac, ki na okljuku Lahinje skriva starodavni grad.