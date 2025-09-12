LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: grad na rečnem okljuku v Beli krajini (FOTO)

Gradac je impozantna stavba, potrebna obnove; sestoji iz bivalne stavbe visokega gradu, gospodarske stavbe iz 19. stoletja ter nizkega gradu, v katerem je bila nekdaj šola.
Fotografija: Vhod v grad FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec
Odpri galerijo
Vhod v grad FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Janez Mihovec
12.09.2025 ob 19:27
Janez Mihovec
12.09.2025 ob 19:27

Poslušajte

Čas branja: 2:59 min.

Reka Lahinja je s svojimi triintridesetimi kilometri dolžine najdaljši vodotok, ki teče le po Beli krajini. Izvira v manjši zatrepni dolini pri vaseh Knežina, Belčji Vrh in Mali Nerajec. Precejšen del poti proti Kolpi, v katero se izliva pri Metliki, preteče po kakih dvajset metrov globoki strugi. Morda najlepši pogled nanjo je pri naselju Gradac približno na polovici njene poti. Reka naredi velik okljuk in se obrne le za malenkost manj kot poln krog. V okljuku je nastala manjša ravnina, na katero je dostop le skozi nekaj deset metrov široko ožino.

Naši predniki so že pred tisočletjem spoznali strateški položaj na okljuku reke in že v 13. stoletju je bil v ožini prvikrat omenjen grad pod imenom Graecz. Njegov prvi lastnik je bil Herbort von Graecz, v nadaljnjih stoletjih pa se je lastništvo precej menjalo. Njegov pomen je zrasel v času turške nevarnosti, ko je bila Bela krajina del Vojne krajine in je bila nevarnost turških vpadov vseprisotna.

Grad Gradac stoji na rečnem okljuku.
Grad Gradac stoji na rečnem okljuku.
Grb srednjeveških lastnikov
Grb srednjeveških lastnikov

Gradac na okljuku Lahinje skriva starodavni grad.

Leseni most je obnovljen.
Leseni most je obnovljen.

Gradac je v tem času zrasel v mogočno utrdbo. Prek ožine so izkopali obrambni jarek, čezenj postavili lesen (dvižni) most in grad tako naredili skorajda neosvojljiv.

Obnovili so streho in grajski most

V 17. stoletju vojaške nevarnosti ni bilo več in zgradba je po številnih prezidavah dobila podobo udobnega bivalnega gradu. Njegovi lastniki so bili še vitez Friedau, rodbina Ottenfels-Gschwind ter v 20. stoletju veletrgovec Šutej iz Zagreba.

Povojni časi mu niso bili naklonjeni in grad je bil prepuščen propadu. V tem času je izginil tudi pisan priročni urbar belokranjskega gospostva, ki je bil edini znani urbar, napisan v slovenskem jeziku. Po navadi so bili urbarji kot evidence davčnih obveznosti pri nas napisani v latinskem ali nemškem jeziku, ta pa je bil izjema.

Leta 1999 je lastnik gradu in okolice postala država in vzniknilo je nekaj upanja, da bo grad doživel obnovo. Obnovili so streho in grajski most, a dela je ostalo še veliko. Gradac sestoji iz bivalne stavbe visokega gradu, zraven postavljene gospodarske stavbe iz 19. stoletja, nizkega gradu, v katerem je bila nekdaj šola. Na okljuku Lahinje je bil nekdaj tudi prelep park, ki pa je bolj ko ne zapuščen, zarasel in prepuščen propadu.

Bela krajina je slikovit valovit svet, poln vinogradov in prelepih vasi. Ena takšnih je tudi Gradac, ki na okljuku Lahinje skriva starodavni grad.

Nekdaj prelep park je bolj ko ne zapuščen, zarasel.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Gradac izlet Bela krajina potep Slovenija turistična tribuna turizem gradovi po Sloveniji obnova

Priporočamo

Sosed prišel do njegovega okna, počepnil, a to še ni bilo vse
Zbrani na protestu so se spraševali, »zakaj uničevati nekaj, kar deluje« (FOTO)
Peklensko leto za dva horoskopska znaka, do konca leta bosta prelila morje solz
Poročila se je še Golobova poslanka, nevesta je nosila prekrasno obleko (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Sosed prišel do njegovega okna, počepnil, a to še ni bilo vse
Zbrani na protestu so se spraševali, »zakaj uničevati nekaj, kar deluje« (FOTO)
Peklensko leto za dva horoskopska znaka, do konca leta bosta prelila morje solz
Poročila se je še Golobova poslanka, nevesta je nosila prekrasno obleko (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.