Ideja za izlet: 70 metrov visoke Črne vode (FOTO)

V skrajnem severozahodnem kotičku naše domovine najdemo eno najlepših dolin. Planica je znana vsem. Skakalnice na začetku doline poskrbe, da jo vsak konec marca obišče staro in mlado.

Dolina Planice se nadaljuje v Tamar čisto na koncu ledeniške doline. Šest kilometrov poti je potrebno, da se po makadamski cesti ali pa po markirani planinski poti od skakalnic sprehodimo do slikovitega planinskega doma v Tamarju. Skupaj z Jalovcem v njegovem ozadju tvorita eno najlepših slovenskih vedut.

Slap Črne vode

Dolina je lahko dostopna v vseh letnih časih in tako pravi magnet za obiskovalce. Za veliko večino se pot konča na širnem travniku ob planinski koči. Vendar je Tamar še veliko več kot to. Z dvatisočakov nad ledeniško dolino se v dolino spuščajo snežni jeziki, ki na pomlad poskrbe, da napajajo dva slikovita slapova.

Prvo slapišče je izvir Nadiže. Izpod Ponc v pobočju izvira močan izvir in se prek balvanov spušča v globino. Takoj ko vode slapišča pritečejo na gruščnato podlago dna doline, izginejo vanjo. Ponovno se na beli dan prikažejo v presihajočem jezeru Ledine. Vode jezerca se običajno pretakajo proti Zelencem, v času velikega vodostaja pa gladina jezera močno naraste in njegove vode odtekajo tudi v porečje Drave.

Po markirani poti

Izvir Nadiže

Nad Planinskim domom Tamar se na drugi strani mogočno dviga 1909 metrov visoka Slemenova špica. Še posebno dobro je obiskana jeseni, ko v prelepih barvah zažarijo macesni na njenih pobočjih. Precej manj je znano, da je pod njenim vrhom vrsta jezerc, katerih vode odtekajo proti Tamarju. V spodnjem delu vode potoka tvorijo pravcati hudournik in več manjših slapov. Ti niso nič posebnega v primerjavi z zadnjim, sedemdeset metrov visokim slapom Črne vode.

Po markirani poti se odpravimo od planinskega doma proti Slemenovi špici, in ta nas popelje prav mimo slapu. Ta pada skorajda previsno in spomladi v mogočnem curku. Poleti je vode nekoliko manj in tako slap nima moči, da bi si izdolbel spodoben tolmun. Vode stečejo v dno doline, se pridružijo tistim iz izvira Nadiže ter tvorijo izvir Save Dolinke.

Poleti je vode nekoliko manj in tako slap nima moči, da bi si izdolbel spodoben tolmun.

Pod slapom

V vročih poletnih dneh je sprehod do obeh slapov Tamarja prava osvežitev. Vzemimo si čas in poleg planinskega doma obiščimo še zanimiva slapova. Do izvira Nadiže je le dobrih deset minut, do precej bolj impozantnega slapu Črne vode pa dodatnih dvajset minut sprehoda.