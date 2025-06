Gontarska planina je prav posebna planina (FOTO)

Prost dan lahko izkoristimo za izlet po vrhovih v okolici Ljubljane. Polhograjsko hribovje na njenem severozahodnem robu je kot nalašč za kaj takega. Vsepovsod po hribovju, ki predstavlja zelena vrata prestolnice, je speljanih kopica markiranih in nemarkiranih poti. Tokrat se odpravimo na Gontarsko planino, ki je s svojimi 906 metri eden najvišjih, a bolj malo znanih vrhov. Zapeljimo se torej v Medvode in naprej do vasi Sora.

906 metrov je visoka.

Ob vhodu v vas zavijemo levo v dolino potoka Ločnice in se peljimo do priljubljenega gostišča Legastja. Takoj za gostilno in slaščičarno se desno odcepi makadamska pot. Najprej se povzpnemo mimo nekaj stanovanjskih hiš, potem pa cesta zavije strmo v klanec. Prečkamo manjši potok in sledimo poti, ki se vije prečno prek pobočja. Po slabi uri hoda se svet odpre in pridemo do Govejka. Priljubljena planinska koča nam nudi lepe razglede daleč naokoli.

Planinska pot pa vodi še naprej. Sprehodimo se mimo velikega lesenega križa in nato zavijemo v gozd. Po okoli desetih minutah se pot razcepi. Pravzaprav je čisto vseeno, katero izberemo, obe nas po polurnem vzponu pripeljeta na vrh.

Gontarska planina je nekaj posebnega. Vrh je porasel z gozdom, planina pa leži pod njim. Pravzaprav je nekoliko drugačna, kot si planine predstavljamo, vse skupaj je en sam velik, strm klanec. Planina se počasi zarašča, saj se na njej ne pase več, tudi kosi se ne. Na vrhu nas pričakajo lesena klop, vpisna knjiga in razgled proti zahodu, vse tja do Barja.

Naprej vodi še vrsta poti, denimo na kake pol ure oddaljeni Tošč, ki je s svojimi 1021 metri najvišji vrh hribovja, odkar je vojska v 70. letih prejšnjega stoletja za svoje potrebe odstrelila vrh tedaj 1029 metrov visoke Pasje ravni in jo znižala.

Na izhodišče se lahko vrnemo po poti prihoda ali pa izberemo eno izmed številnih, tudi nemarkiranih poti, ki nas popeljejo v dolino Ločnice.

Vzpon na Gontarsko planino je pot po samotnem delu Polhograjskega hribovja, ki nam ponudi širne gozdove in razglede daleč naokoli.

Potok ob poti FOTO: Janez Mihovec

Na poti FOTO: Janez Mihovec

Gontarska planina FOTO: Janez Mihovec