Eksotične počitnice za družine

V tem prispevku bomo odpotovali daleč, na drug konec sveta, in odkrivali kraje, kjer se čas ustavi in se vsak dan odpira možnost za nova nepozabna doživetja. Stran od urbanega okolja, turističnih množic ali že poznanih dopustniških destinacij, kar prek luže, v objem tropov, kjer vas čakajo prijazni domačini, naravne lepote in trenutki, ki si jih boste zapomnili za vse življenje. Otroci pa bodo imeli skupaj z vami možnost spoznati drugo kulturo in način življenja ter odkrivati raznolikosti sveta. Pa kar poletimo …

Bali, Indonezija

Če razmišljate o sproščenih, a hkrati doživetih družinskih počitnicah, potem je Bali prava izbira za vas in vašo družino. Ponuja obilo raznolikosti, da boste brez težav nahranili svojega pustolovskega duha: pravo tropsko vzdušje, rajske plaže, eksotične živali, odlično hrano, izjemno bogato kulturno dediščino in zgodovino, pestro velnes ponudbo ter izredno prijazne in tople domačine, ki so vam v vsakem trenutku pripravljeni priskočiti na pomoč. Vse to in še več je Bali. Na kratko, v mestu Ubud (najbolj priljubljenem in obiskanem mestu na otoku) se lahko z otroki podate v gozd opic, obiščete templje, ki osupnejo s svojo izjemno arhitekturo in skrivnostno zgodovino, in odkrivate starodavne legende, značilne za ta otok bogov, ter od blizu spoznate tradicionalne hindujske običaje.

Na Baliju pa seveda ne manjka plaž in nekatere so kot nalašč za najmlajše, na primer Sanur in Jimbaran. No, nikakor pa tu ne pozabite raziskati izjemnih naravnih lepot; tropskega gozda, čudovitih slapov in riževih polj. Čisto za konec naj omenimo še, da imajo na Baliju enega najpomembnejših vodnih parkov v JV Aziji, Waterbom v kraju Kuta.

Šrilanka

Šrilanka FOTO: Depositphotos

Tudi Šrilanka velja za biser južne Azije z edinstveno mešanico kulturne dediščine, slikovite pokrajine in bogate narave. Zaradi svoje raznolikosti, dostopnosti in varnosti je idealna destinacija za družine, ki želijo raziskovati izjemno zgodovino, ki je oblikovala to prijetno deželo, in se naužiti lepot njene narave. Popotniki imajo možnost od blizu opazovati slone v njihovem naravnem okolju ali zgolj uživati ob obali Indijskega oceana. Podate se lahko na safari v narodni park. Med najbolj priljubljenimi sta narodna parka Yala in Udawalawe. Tu lahko opazujete krokodile, slone, opice, ptice in druge eksotične živali, z malo sreče celo leoparda. Za deželo je značilna tudi čudovita zelena pokrajina, prepredena s plantažami čaja. Vznemirljiva dogodivščina bo zagotovo tudi znamenita vožnja z vlakom med mestoma Nuwara Eliya in Ella. Tu so še barviti Zlati templji v Dambulli, skrivnostna starodavna skalna trdnjava Sigirija, Levja stena, ter živahno mestece Kandy, ki obiskovalcem ponujajo vpogled v tukajšnjo zgodovino in tradicijo. Šrilanka ponuja zares veliko in je vsekakor vredna obiska.

Mavricij

Mavricij je otoška država, ki je veliko več kot le rajske plaže. Ta tropski raj sredi Indijskega oceana se ponaša z zares čudovito naravo, botaničnimi vrtovi, spečim vulkanom, številnimi slapovi, kulturnimi zanimivostmi ter prijaznimi domačini in seveda čudovitim morjem. Ena bolj obiskanih atrakcij je pustolovski park Casela, v katerem je mogoče videti eksotične ptice, orjaške želve, leve, kamele, žirafe in druge živali. Poleg tega so v parku na voljo različne aktivnosti in doživetja (safari, zipline ipd.). Na samem otoku se lahko udeležite vodnih aktivnosti, kot so snorkljanje, vožnja s čolnom in raziskovanje pestrega podvodnega sveta. Če si torej želite družinskih počitnic z ravno pravo mero pustolovščine in poležavanja na plaži, je Mavricij več kot odlična izbira.

Mavricij FOTO: Depositphotos

Maldivi

Maldivi slovijo po sanjskih plažah in pisanih koralnih grebenih. Plitvo, mirno in prijetno toplo morje, značilno zanje, je idealno za družine z otroki, tudi manjšimi. Brez gneče in mestnega hrupa otoki ponujajo vse, kar si družina lahko zaželi; mir, lahkotnost in krasno naravno okolje, ki kar vabi k lagodnemu raziskovanju. Tu lahko odkrivate zares pisan morski podvodni svet, se odpravite na izlet z ladjo v upanju, da boste srečali delfine ali morske pse, ali preprosto samo uživate ter se razgibavate ob raznolikih športnih aktivnostih na plaži. Tisti, ki si želite pristnejšega stika z lokalno kulturo, se lahko odpravite na okoliške otočke in spoznate preprosto življenje domačinov.

Maldivi FOTO: Depositphotos

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Počitniška malha.