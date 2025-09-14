MESTO OGNJA IN VETRA

Edina prestolnica pod morsko gladino: sprehod po Bakuju kar 28 metrov pod morjem

Baku, glavno mesto Azerbajdžana, je edina svetovna prestolnica, ki leži pod morsko gladino; v njem sta se čudovito zlili pestra zgodovina in sodobna arhitektura.
Fotografija: Obvezen je tudi sprehod skozi barvite bazarje. FOTOGRAFIJE: Mitja Felc
Odpri galerijo
Obvezen je tudi sprehod skozi barvite bazarje. FOTOGRAFIJE: Mitja Felc

mitja-felc
Mitja Felc
14.09.2025 ob 17:10
mitja-felc
Mitja Felc
14.09.2025 ob 17:10

Verjetno ni svetovne prestolnice, kjer bi se tako čudovito zlili pestra zgodovina in sodobna arhitektura, kakor to ponuja Baku, glavno mesto Azerbajdžana, edinstvene lokacije med Evropo in Azijo. Mesto je presenetljivo čisto in varno. Presežnikov je res veliko, ne gre pa ob tem zanemariti podatka, da je edina prestolnica, ki leži pod morsko gladino. Ko se sprehajate ob tamkajšnji obmorski promenadi (Baku Boulevard), ste kar 28 metrov pod morsko gladino. Dolg sprehajalni pas ob Kaspijskem jezeru s številnimi vrtovi, kavarnami, muzeji in razglednim kolesom je ena od številnih turističnih posebnosti. Ne rečejo mu zaman mesto ognja in vetra, saj dobesedno leži na nafti in plinu, veter, ki je tam bolj kot ne stalnica, pa ob hladnih dnevih še dodatno zniža občutek temperature, medtem ko v poletni pripeki še kako prija.

Blato namesto lave

Dokaz, da so tla pod Azerbajdžanom še kako aktivna, so tudi številni blatni vulkani, mnogi od njih so blizu Bakuja. Od kakšnih 700, ki bruhajo po vsem svetu, jih je kakšna polovica v Azerbajdžanu, in sicer jih je večina prav ob Kaspijskem jezeru. Razlog za ta pojav je mešanica plinov, ki se iz notranjosti Zemlje dviga skupaj z drobni delci gline in mulja, ki se nato na površju mešajo v blatno maso. Ta se kopiči v obliki stožcev, ki so podobni vulkanskim, iz njih pa občasno bruhne blato namesto lave.

Čeprav se v zahodnih virih pogosto navaja vrtina v Pensilvaniji kot začetek svetovne naftne industrije, je dejansko tehnično in zgodovinsko prvo izvrtal ruski inženir Ivan Mirzojev pri Bakuju v okviru takratnega ruskega cesarstva, in sicer že leta 1846. Na obrobju mesta ta še danes stoji in velja za eno od številnih znamenitosti. In prav črno zlato je odgovorno, da Kaspijsko jezero vsaj v Bakuju in bližnji okolici lahko le opazujete. V preteklosti (zlasti v sovjetskem obdobju) so industrijske odpadke, vključno z naftnimi derivati, pogosto izlivali neposredno v jezero, še danes je v okolici veliko naftnih črpališč, kar vse vpliva na kakovost kopalne vode.

Deviški stolp je skrivnostna utrdba, obdana s številnimi legendami.
Deviški stolp je skrivnostna utrdba, obdana s številnimi legendami.

Staro mestno jedro Icherisheher je pod okrilje vzel tudi Unesco, edino, kar morda nekoliko skazi res lepo ohranjene in obnovljene stavbe, so kajpada po domače speljani električni kabli. Sprehod po tlakovanih ulicah vas popelje stoletja nazaj, in sicer mimo tradicionalnih hiš in trgovin. Prav tu se kaj hitro pokaže vpliv zahodnega sveta, saj je videti veliko trgovin z znanimi (tudi prekleto dragimi) blagovnimi znamkami.

1846. so odprli

prvo industrijsko naftno vrtino.

Muzej preprog in znameniti Ognjeni stolpi, nekakšen zaščitni znak Bakuja
Muzej preprog in znameniti Ognjeni stolpi, nekakšen zaščitni znak Bakuja

Med kulturnozgodovinskimi zgradbami izstopata Deviški stolp, skrivnostna utrdba, obdana s številnimi legendami, ter Širvanšahova palača, ki velja za srednjeveški biser islamske arhitekture. Prav od promenade ali starega mestnega središča se ob pogledu proti hribu vidi spoj starega in novega. Ognjeni stolpi (Flame Towers) so trije moderni nebotičniki, ki simbolizirajo ogenj in se s tem poklanjajo ognjeni kulturi Azerbajdžana. Prav ti veljajo za najprepoznavnejši objekt Bakuja, zvečer pa zasvetijo (tudi) v barvah ognjenih plamenov. Ob promenadi je Muzej preprog (Carpet museum), zanimiva ni le njegova notranjost, temveč že zunanjost, saj zgradba spominja na zvito preprogo.

Nedvomno še bolj impozanten – tako na zunaj kot znotraj – je Heydar Aliyev center. Ikonična futuristična stavba, ki jo je zasnovala iranska arhitektka Zaha Hadid, je ime dobila po najprepoznavnejšem političnem voditelju v zgodovini države. Bil je tretji predsednik Azerbajdžana (1993–2003) in ima osrednjo vlogo v sodobni azerbajdžanski zgodovini, zato velja za očeta naroda. 

Območje blatnih vulkanov ponekod spominja na lunino površje.
Območje blatnih vulkanov ponekod spominja na lunino površje.
Promenada leži kar 28 metrov pod morsko gladino.
Promenada leži kar 28 metrov pod morsko gladino.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

turizem izlet arhitektura potovanja potovanje zgodovina Azerbajdžan

Priporočamo

Golob šel na Brezje, Rupar po tem obisku oster, a ni bil edini
Višina pokojnine Francija Keka razburja Slovence
Baba Vanga in Nostradamus: Ali se srhljiva prerokba o letu 2025 že uresničuje?
24-letnica vzela kokain, obsojena na 25 let zapora v »Alcatrazu Bližnjega vzhoda«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Golob šel na Brezje, Rupar po tem obisku oster, a ni bil edini
Višina pokojnine Francija Keka razburja Slovence
Baba Vanga in Nostradamus: Ali se srhljiva prerokba o letu 2025 že uresničuje?
24-letnica vzela kokain, obsojena na 25 let zapora v »Alcatrazu Bližnjega vzhoda«

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.