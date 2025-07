Dragonja: umetnina narave in dragoceno zatočišče

Krajinski park Dragonja, znan tudi kot dolina reke Dragonje, je edinstveno območje na jugozahodu Slovenije, kjer se stik vode, bogate biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine združuje v živ naravni laboratorij. Ime Dragonja naj bi izviralo iz italijanske besede drago (zmaj), kar se nanaša na vijugasto, meandrirajočo pot reke, ki spominja na gibanje mitološkega bitja.

Dragonja, reka, ki izvira na obronkih slikovitega Šavrinskega gričevja, ni le vodotok, temveč živa priča geoloških procesov in bogate kulturne dediščine. Njena pot po istoimenski dolini je prava umetnina narave, saj ustvarja slapove, soteske, prodišča, meandre in tolmune. Zato je eno najlepših naravnih znamenitosti slovenske Istre vredno obiskati.

Reka, dolga okoli 30 kilometrov, poteka ob meji med Slovenijo in Hrvaško in je naravna povezava med kraškim zaledjem, flišnimi pokrajinami Istre ter Jadranskim morjem. Njeni ohranjeni tok in pritoki tečejo skozi nepozidano pokrajino, bogato s flišnimi plastmi, tolmuni in prodišči. Posebnost Dragonje je, da na svoji poti ne prečka nobenega urbanega naselja, zato ostaja ohranjena, neokrnjena in čista. Spodnji tok reke ter njeno območje izliva v Sečoveljske soline sta izjemno pomembna življenjska koridorja, uvrščena na seznam Nature 2000.

Peš ali s kolesom

Krajinski park Dragonja je zakladnica biotske raznovrstnosti, kjer se prepletajo neokrnjena narava, redke vrste in geografska posebnost. S svojo razgibano strugo in različnimi življenjskimi okolji – od blatnih tolmunov do suhih pobočij – ponuja zatočišče številnim živalskim in rastlinskim vrstam.

Med najbolj zanimivimi prebivalci sta samonikli vrsti rib, kot sta beli klen in grba. Prisotni so tudi rak primorski koščak, različne dvoživke, pisan svet žuželk, med njimi številne vrste kačjih pastirjev, ki so odličen kazalnik čistega okolja ter redke ptice, tako gnezdilke kot preletnice.

Rastlinstvo v dolini odraža sredozemski značaj, poleg redkih orhidej, kot sta muholiko mačje oko ter sredozemska trizoba kukavica, najdemo tudi opičjo kukavico, vrtno vetrnico, kraški beli gaber, mali jesen, ruj, tavžentrožo in mnoge druge. Vegetacijo dopolnjujejo značilni gozdni ostanki z beloglavimi gabri in drugimi toploljubnimi vrstami. Na pobočjih ob Dragonji se razprostirajo vinogradi, oljčniki in mozaična kulturna krajina.

Reka je nekdaj poganjala več kot 40 mlinov, danes pa sta kot dragocena ostanka te dediščine obnovljena Mazurinov mlin, ki si ga lahko ogledamo pod Koštabono, pod Trsekom pa Kodarinov mlin. Med znamenitosti spadata tudi kamniti most med Škrlinami in Bričem ter slap Pinjevec. Obiskovalci lahko dolino raziskujejo peš ali s kolesom.