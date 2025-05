Dovška baba je čudovita v vseh letnih časih (FOTO)

Gore so vsekakor nekaj posebnega. Pogled nanje nas navda z veseljem. Da bi si ogledali najlepše od njih, moramo storiti naslednje: povzpnemo se na sosednje vrhove in z njih se nam odprejo najlepši razgledi. V našem primeru na osrednje Julijske Alpe.

Eden takšnih vrhov je prav gotovo Dovška baba. Z višino 1891 metrov je eden najlažje dostopnih vrhov, in to prav v vseh letnih časih. Tudi sredi zime, ko so položna pobočja gore pravi raj za turne smučarje. Kot že samo ime pove, je Dovška baba hišna gora vasi Dovje. V Mojstrani zavijemo na desno, se zapeljemo skozi vas in pot nadaljujemo po makadamski cesti proti vzhodu. Prav kmalu se z nje odcepi markirana pot.

Planina leži severno od Martuljške skupine in Triglava.

Po dobri uri hoda pridemo nad gozdno mejo in pred nami je planina Dovška rožca. Na njej najdemo planinsko kočo in nad njo prvič vidimo vrh gore. Vendar je s planino tako, da je tisto, kar velja, pogled na Julijske Alpe. Planina leži točno severno od Martuljške skupine in Triglava. V zgodnji jeseni na teh gorah pade prvi sneg in postanejo pravljično lepe. Najlepše jih je opazovati ob poležavanju na klopcah planinske koče.

A vsakega zabušavanja je enkrat konec, in če smo se že povzpeli do planine, bi bilo prav škoda ne nadaljevati na sam vrh. Zdi se nam, kot da je na dosegu roke, a se je kljub vsemu treba potruditi, vzelo nam bo še dobre pol ure. Ves ta čas po zložnem pobočju, kjer se poleti pasejo ovce, pozimi pa je to raj za turne smučarje.

Z vršnega grebena se nam odpre pogled na severno stran.

Z vršnega grebena se nam odpre pogled še na severno stran, na dolino Drave, Koroško in Visoke ture v ozadju. Na vrhu se nam prek planine odpre še lepši razgled. Vse okoli nas gore in globoko pod njimi ledeniške doline. Pocrkljamo se na toplem soncu in pozabimo na probleme, ki nas čakajo v dolini, zadnje dneve prekriti z oblaki. Preprosto se imamo lepo.

Od avtomobila potrebujemo do vrha tri ure, nekaj manj pa še za vrnitev.

Pogled na Julijce FOTO: Janez Mihovec

Na planini Dovška rožca FOTO: Janez Mihovec

Na vrhu FOTO: Janez Mihovec