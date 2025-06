Čudovit izlet: do slapu mimo rudniške železnice (FOTO)

Dandanes se časi bliskovito spreminjajo. Laško ob spodnjem toku Savinje je danes znano po pivovarni in zdraviliškem turizmu, v preteklih časih pa je bilo čisto drugače. Med letoma 1788 in 1992 je ob mestu deloval rudnik rjavega premoga, ki je dajal kruh številnim prebivalcem teh krajev. V najboljših časih je bilo v njem zaposlenih kar 600 ljudi. Še danes v okolici najdemo nekaj ostankov nekdanje rudniške dejavnosti.

Prvi slap neposredno pod manjšim zajetjem in v obliki pahljače poševno pada štiri metre globoko.

Tik pod mestom, na okljuku Savinje, z vzhoda priteče potok Lahomnica. Po nekaj kilometrih poti po dolini se na desni odcepi pot do slapu Lahomniški Sopot. Prečkamo potok in se podamo gorvodno. Že po nekaj minutah zaslišimo hrumenje slapu. Vidimo ga od daleč, a našo pozornost pritegne nenavadna zgradba. Sredi soteske je več kot štirideset metrov dolg železniški predor. Gre za ostanek nekdanje rudniške železnice, ki je izkopani premog iz rudnika vodila do bližnje separacije.

Na separaciji se je od izkopanine ločevala jalovina. S tem je bilo poskrbljeno za kakovostnejši premog in njegovo boljše izgorevanje. Železniška proga se je ob potoku strmo dvigala in nad predorom je bilo zgrajeno obračališče, kjer se je lokomotiva obrnila in odpeljala vagone na izhodišče. Tudi po več desetletjih od zaprtja rudnika se na stropu predora še vidijo ostanki dima in saj nekdanjih parnih lokomotiv.

Potok Lahomnica na območju slapu spremeni svojo kamninsko osnovo. V zgornjem delu toka teče po apnenčastih tleh, potem pa naleti na peščenjak in lapor. Slednja sta bistveno manj odporna. Ta razlika v trdnosti je vzrok za nastanek slapu. Lahomniški Sopot je pravzaprav sestavljen iz dveh slapov; prvi stoji neposredno pod manjšim zajetjem in v obliki pahljače poševno pada štiri metro globoko, le nekaj metrov nižje pa v globino pada spodnji, sedem metrov visok slap. Slednji je precej bolj impozanten. Najprej steče v globoko zajedo, nato pa v previsu pada prek kamnite police.

Precejšna vodna sila je oblikovala obsežen tolmun, ki je že kar jezerce.

Desetletja je vode potoka zajemala mala hidroelektrarna, a je bila uničena v poplavah pred nekaj desetletji. Lahomniški slap se nam tako spet pokaže v svoji veličini. Precejšna vodna sila je oblikovala obsežen tolmun, ki je že kar jezerce. Ob izhodu iz tolmuna potok znova postane sorazmerno ozek, kar nam omogoči, da ga prečkamo in se sprehodimo do slapu. Izkoristimo lahko redko priložnost ter se sprehodimo zadaj za previs in si slap ogledamo tudi z zadnje strani.

Posavje ni znano po mogočnih in vodnatih slapovih, lahomniški slap pa je izjema. V skriti dolini v bližini Laškega se lahko sprehodimo ob ostankih nekdanjega rudnika in si ogledamo enega najlepših, a malo znanih slovenskih slapov.

Predor za nekdanjo rudniško železnico FOTO: Janez Mihovec

Obračališče rudniške železnice FOTO: Janez Mihovec