Biser obnovljene kulturne krajine (FOTO)

Dandanes se pri gradnji uporabljajo številni materiali, običajno beton, umetne mase in še kaj bi se našlo. Nekdaj pa ni bilo tako. Praktično vse zgradbe so bile zgrajene iz opeke. Vendar je pred gradnjo opeko treba nekje proizvesti. Najbolje, da nekje v bližini, saj gre za blago, katerega volumen za prevoz na daljše razdalje ni primeren zaradi visokih stroškov. Tako v neposredni bližini slovenskega mesta najdemo nahajališče ilovice in v bližini še opekarno, kjer so žgali glino. Ko so surovine izčrpali, je bilo takšno delovišče običajno zapuščeno. Le v izrednih primerih je bila izkopna jama sanirana z zasutjem. Še večkrat jo je zalila talna voda in se je priročno spremenila v divje odlagališče smeti prebivalcev iz okolice. Kakor koli, običajno je šlo za popolnoma degradirano zemljišče.

Pomlad je okolico odela v zelen plašč.

Takšno izkopavališče gline in opekarna sta nekdaj stala na območju Črnuč pri Ljubljani. Že kmalu po drugi svetovni vojni so prenehali izkopavati in zemljišče ob malem potoku Črnuščica je bilo dolga leta degradirano. V zadnjih desetletjih je Ljubljana v svoji površini zrasla prek vseh pričakovanj. Mesto se je razširilo daleč prek svojih meja in spotoma vsrkalo vase tudi primestna naselja. Tudi opustele nepremičnine so kar naenkrat postale zanimive in tako je bilo tudi pri območju nekdanje opekarne.

Investitor je postavil dom starejših občanov in stanovanjsko sosesko, vendar pa je ravnal tudi družbeno odgovorno in saniral območje vodotoka. Na območju nekdanje izkopne jame je uredil precej velik bajer v obliki osmice in prek njega potegnil brv za pešce. Vse to se je zgodilo v letih 2020 in 2021 in današnji obiskovalec je lahko prijetno presenečen, kako se je narava sposobna obnoviti, če ji le ponudimo priložnost. Brežine jezerca so se razrasle z močvirskim rastjem, njegove vode so polne rib, dvoživk in drugega vodnega življa. Hitro rastoča drevesa so poskrbela za senco.

Brežine so obrasle. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Sprehodimo se torej do Črnuč in se odpravimo na krožno pot okoli jezera. Na robu velikega mesta najdemo kotiček neokrnjene narave in kulturne krajine. Tu je pomlad in z njo je pred vrati nov cikel življenja.