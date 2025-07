Belokranjska rečna idila: obiščite jo s plovilom, ne bo vam žal (FOTO)

Belo krajino zaznamujeta dve reki, Kolpa s svojim skoraj 300 kilometrov dolgim vodnim tokom in Lahinja. Kolpa izvira na Hrvaškem v Gorskem kotarju, se vije ob meji med državama, pod Metliko zavije na Hrvaško in se pri Sisku kot Kupa izlije v Savo. Lahinja je njen 33 kilometrov dolgi levi pritok, ki se vije sem in tja po Beli krajini ter se pri Metliki združi s Kolpo. Svojo vodo dobiva iz Kočevskega roga in z Gorjancev v obliki številnih kraških izvirov.

Večkratni obisk nujen

Kolpa je že od nekdaj izjemno priljubljena med kopalci in ljubitelji kajakov, kanujev, raftov ... Na bregovih je cela kopica vhodnih in izhodnih točk, ki omogočajo, da plujemo po mirni reki, le tu in tam jo prekinjajo jezovi. Reka je precej vodnata in tako ni strahu, da bi ostali na kakšni plitvini. Občasno se je treba izkrcati in prenesti plovilo čez jez.

Voda je topla, vsenaokrog je polno vodnih ptic. Vlada popoln mir in ne more biti lepše.

Zaradi svoje dolžine je seveda ni mogoče prepluti v enem dnevu. Kolpo moramo tako večkrat obiskati, in to je njen čar. Precejšen del toka se vije po nenaseljeni pokrajini, kar ji daje pečat prvobitnosti. Lahinja je po svoji vodnatosti precej manjša reka, a prav tako priljubljena med obiskovalci. Vije se po kulturni krajini, med vasmi, mlini in kmetijami.

Tokrat se odpravimo na vodno popotovanje po obeh rekah kar naenkrat. Pri Metliki zapustimo glavno cesto in se odpravimo proti kampu Lovšin. To je prav primerna vstopna točka. Nad jezom vstopimo v reko in se zapeljemo proti toku. Na vsaki strani rečnega toka je kar precej drugih avtokampov, ki pa se zlijejo s krajino. Po dobrem kilometru z naše desne v Kolpo priteče Lahinja.

Kolpa in Lahinja preprosto navdušita.

Na Lahinji se prej širok vodni tok zoži. Že po nekaj sto metrih pridemo do prvega jezu, ostanek nekdanjega mlina. Ni druge, kot da prenesemo plovilo na drugo stran in krenemo naprej. Vasi ostanejo nekje visoko nad brežinami in zdi se, da je vse skupaj divjina. Voda je topla, vsenaokrog je polno vodnih ptic. Vlada popoln mir in ne more biti lepše. Tu in tam prinese tok reke še kake ribiče, drugače pa je to prava idila. Idila kar traja in traja.

Po nekaj kilometrih se pojavi še en jez in zgodba se ponovi – prenos plovila in mirno veslanje naprej. Zdi se, da je reka neskončna. V določenem trenutku obrnemo in nazaj na izhodišče. Kolpa in Lahinja preprosto navdušita. Prelepi reki na jugu Slovenije, tik ob meji, kamor ne zaidemo prav pogosto. Pa se splača, in še kako.

Nekdanji mlin na Lahinji FOTO: Janez Mihovec

Divjina FOTO: Janez Mihovec